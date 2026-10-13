¿Cuándo Cumple Años Gilberto Mora? Fecha Decisiva Para su Fichaje a Europa

Gilberto Mora es el jugador mexicano con mayor proyección de la actualidad, pues a sus 17 años de edad el centrocampista ya posee varios récords con la selección mexicana, como el de ser el jugador más joven en jugar un Mundial y el de menor edad en anotar un gol con la camiseta nacional. Por motivos comon estos, se dice que está muy cerca de abandonar el futbol mexicano para fichar con un club de Europa.

A pesar de su enorme talento y de las cualidades que ha demostrado tanto con los Xolos de Tijuana como en el Tricolor, Mora aún no puede irse de la Liga MX, ya que el reglamento de la FIFA prohíbe a los menores de edad jugar fuera de su país de origen. Por esto, el futbolista mexicano aún no se ha marchado, pero muy pronto será su cumpleaños y ese candado que le impedía jugar en el Viejo Contientre finalmente se abrirá.

Cabe destacar que aunque el mercado de fichajes actualmente está cerrado, Gilberto Mora podría firmar un contrato que lo vincule a un equipo de Europa y unirse a él en cuanto se abra la ventana de traspasos en enero.

¿Cuándo cumple años Gilberto Mora?

Gilberto Mora cumplirá 18 años este miércoles 14 de octubre. El mediocampista mexicano finalmente será mayor de edad y eso quiere decir que ya podrá firmar un contrato con algúbn club de Europa. En ese sentido David Faitelson, periodista de TUDN, dio a conocer que el Club Tijuana recibió una oferta de alrededor de 50 millones de dólares por el fichaje de Gilberto Mora.

"Me dicen en Tijuana que recibieron, de parte de la representante de Gilberto Mora, que es una brasileña, que se llama Rafaela Pimenta, que también representa a Erling Haaland, entre otros futbolistas importantes, dijeron: 'hay una oferta de un club inglés', en este caso Liverpool, que iría en una cifra histórica por encima de los 50 millones de dólares para el club Xolos de Tijuana por Gilberto Mora, que cumple 18 años la próxima semana", afirmó Faitelson.

De momento, Mora lleva un par de semanas fuera de actividad con una aparente lesión, aunque se especula que su ausencia podría deberse a que su salida hacia Europa está cerca de concretarse, por lo que no quieren arriesgarlo a que se lastime antes de sellar su fichaje.

Los reportes en la prensa europea señalan que otros equipos además del Liverpool, el Real Madrid y el Barcelona que estarían sumamente interesados en el mexicano son: Borussia Dortmund, Benfica, Arsenal, Manchester City, Chelsea y Manchester United, así como Paris Saint-Germain, Bayern Munich, AC Milan, Ajax y Napoli.