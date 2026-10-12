Sistema Cutzamala Hoy: ¿Cuánta Agua Hay en las Presas este 12 de Octubre?

El Sistema Cutzamala ―una de las principales fuentes de abastecimiento de agua del Valle de México― mantiene un nivel superior al 91% en lo que va de octubre 2026, de acuerdo con reportes de las autoridades.

Se trata de un sistema hídrico con infraestructura para almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua potable para la población e industria de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México.

Debido a su importancia, en N+ te informamos todos los días cuál es su nivel, tomando en cuenta las condiciones climatológicas en el centro del país.

El Cutzamala se extiende por Michoacán, Estado de México y CDMX.

Aporta el 26% del agua potable que se consume en el Valle de México.

El resto del suministro se obtiene del Sistema Lerma, de pozos y de diversos manantiales.

Así está del Cutzamala hoy

El Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento y la Subgerencia de Abastecimiento de Agua Potable informaron cómo está este sistema, con corte al 11 de octubre.

Dieron a conocer que el Cutzamala tiene actualmente 715.791 millones de metros cúbicos de agua, ante las lluvias que se han registrado las últimas semanas.

En su reporte diario, también dieron a conocer cómo se encuentra el nivel de las tres principales presas:

Villa Victoria: Está al 84.47% de su capacidad, al registrar 156.894 millones de metros cúbicos de agua.

Valle de Bravo: Está al 92.83% de su capacidad, al registrar 366.103 millones de metros cúbicos de agua.

El Bosque: Está al 95.25% de su capacidad, al registrar 192.794 millones de metros cúbicos de agua.

La capacidad total del Cutzamala es de 782.521 millones de metros cúbicos, por lo que los 715.791 que tiene actualmente corresponden al 91.47% del almacenamiento.

¿Cómo se integra el Sistema Cutzamala?

El Sistema Cutzamala aprovecha las aguas de la cuenca alta del río Cutzamala, que provienen de las presas Tuxpan y El Bosque, en Michoacán, y Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo, en el Estado de México.

De las 7 presas que integran el sistema, 3 son de almacenamiento: Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines, y 4 presas son derivadoras: El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo.

Se considera una de las mayores obras de ingeniería civil en el mundo, ya que debe bombearse el agua desde una altitud de 1,600 metros sobre el nivel del mar (msnm), en su punto más bajo, hasta los 2,702 msnm, en su punto más alto.

SPB