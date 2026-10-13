Seguridad

¿Quién es el ‘Güero Gym’ de ‘Pueblos Unidos’ y Liberado en Totolapan, Morelos?

La detención de José Luis "N" o "El Güero del Gym" provocó una serie de bloqueos e incendios en varios municipios de la entidad

Elementos de la Policía Municipal durante bloqueos en MorelosFoto: Redes
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