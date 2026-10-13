¿Quién es el ‘Güero Gym’ de ‘Pueblos Unidos’ y Liberado en Totolapan, Morelos?

La detención de un generador de violencia derivó en una serie de hechos violentos ayer en Morelos. Esto llevó a las autoridades a tomar la decesión de liberarlo con la finalidad de “salvar vidas”. ¿Pero quién es este líder criminal?

Durante la tarde de este lunes, los habitantes de Atlatlahucan, Tlayacapan, Yautepec y Totolapan vivieron momentos de terror al quedar inmersos en bloqueos y quema de vehículos. Según autoridades, pobladores retuvieron a tres agentes de Investigación, cuya liberación presuntamente estaba condicionada. Para entregar ilesos a los oficiales, debían poner en libertad a José Luis "N", mejor conocido como "El Güero Gym".

Este sujeto identificado como un objetivo prioritario para las autoridades, rondaba inmediaciones del municipio de Totolapan, justo en una zona donde se llevaba a cabo una diligencia de entrega de inmueble asegurado a un particular. Durante esa movilización se percataron de su presencia mientras cometía delitos contra la salud.

La Fiscalía de Morelos indicó que luego de la detención de "El Güero Gym", uno de los líderes del grupo criminal “Pueblos Unidos”, se recibió el reporte del secuestro de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes “eran ajenos a esa situación”. Por esta razón, se inició una carpeta de investigación por el delito de secuestro y se activó el protocolo de atención de estos casos para privilegiar la vida de las víctimas.

En ese sentido, el titular de la Fiscalía, Fernando Blumenkron Escobar, dijo que la liberación de José David “N”, alias, "El Güero Gym", se determinó de manera institucional y se realizó en estricto apego a derecho y no se trató de un acto en el que la delincuencia “doblegó” a las autoridades.

“La decisión de liberar a la persona detenida para rescatar con vida a los 3 compañeros privados de su libertad fue una determinación institucional en estricto apego a derecho. Es importante precisar que los hechos ocurridos en Totolapan no pueden analizarse de manera aislada ni reducirse a la afirmación de que la delincuencia doblegó a las autoridades”, afirmó en conferencia de prensa.

Los tres agentes fueron liberados alrededor de las 19:35 horas de este lunes, una hora después de que el detenido fuera puesto en libertad.

José David “N”, alias, "El Güero Gym" es una de las figuras clave para el grupo criminal “Pueblos Unidos”, antes conocido como “Gente Nueva” o “La Empresa”.

Esta organización concentra su operación en la región de los Altos de Morelos, principalmente en municipios como Totolapan, Atlatlahucan, Yecapixtla, Cuautla y zonas aledañas.

“Pueblos Unidos” está vinculado con delitos graves como extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y control de rutas para el tráfico de drogas.

Sus redes criminales se extendieron hacia la función pública, ya que se presume que la estructura delincuencial participó en el financiamiento de campañas y acuerdos de protección en diversas administraciones municipales. Por ello, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gabinete de Seguridad implementaron el Operativo Enjambre, que derivó en detenciones contra exfuncionarios y alcaldes de Atlatlahucan, Yecapixtla y Cuautla.

EPP