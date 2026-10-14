Personal de la Clínica 77 del IMSS en Ciudad Madero Marchan por Falta de Insumos

Personal de salud de la Unidad de Medicina Familiar No. 77 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Ciudad Madero, realizó una marcha de protesta para denunciar la falta de insumos y equipos médicos, así como exigir mejores condiciones laborales y salariales.

La movilización inició sobre la avenida Rosalío Bustamante y continuó hasta las instalaciones de la clínica, ubicadas en el bulevar Adolfo López Mateos, donde los trabajadores expusieron sus principales demandas.

El personal señaló que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó al director general del IMSS, Zoé Robledo, revisar las instalaciones y atender sus necesidades.

Asimismo, denunciaron la falta de materiales y equipos necesarios para brindar atención a los derechohabientes, además de la escasez de médicos especialistas en áreas como dermatología, reumatología, inmunología y angiología, situación que limita la disponibilidad de atención especializada.

Entre sus principales exigencias, los trabajadores solicitaron un incremento salarial del 10 por ciento, al considerar insuficiente la propuesta de aumento del 2.9 por ciento.