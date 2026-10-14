Marchas

Personal de la Clínica 77 del IMSS en Ciudad Madero Marchan por Falta de Insumos

El personal médico y administrativo realizó una movilización desde la avenida Rosalío Bustamante hasta el bulevar Adolfo López Mateos

Personal de la Clínica 77 del IMSS en Ciudad Madero MarchanPersonal de la Clínica 77 del IMSS en Ciudad Madero Marchan. Foto: N+

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Personal de la Clínica 77 del IMSS en Ciudad Madero marcha por falta de insumos y exige mejores condiciones laborales.

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