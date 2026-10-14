Marchas

Más de 800 Trabajadores del IMSS se Manifiestan en Ciudad Juárez

Antes de comenzar el recorrido por distintas vialidades, los trabajadores rindieron honores a la bandera y entonaron el Himno Nacional Mexicano

Marchan trabajadores del IMSSMarchan trabajadores del IMSS. Foto: N+

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Trabajadores del IMSS en Ciudad Juárez se movilizan por mejores condiciones laborales. La marcha inició con honores a la bandera.

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