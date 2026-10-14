Más de 800 Trabajadores del IMSS se Manifiestan en Ciudad Juárez

La tarde de este martes, más de 800 trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se reunieron al exterior del Sindicato Nacional de Trabajadores en Ciudad Juárez para que se atiendan sus peticiones, entre las que destacan mejores salarios y mayor disponibilidad de insumos y material en las distintas unidades médicas de la ciudad.

En la manifestación participaron trabajadores de distintas clínicas del IMSS en la frontera, así como personas jubiladas. Además, se extendió la invitación a derechohabientes y empresarios que desearan sumarse a la movilización.

La marcha inició con honores a la bandera y la entonación del Himno Nacional Mexicano. Posteriormente, los participantes avanzaron por la Av. Vicente Guerrero hasta la Av. de la Raza, para después continuar por la Av. Plutarco Elías Calles.

Debido a que estas vialidades registran una importante circulación vehicular, se exhorta a los conductores a manejar con precaución y considerar rutas alternas para evitar contratiempos durante el desarrollo de la manifestación.