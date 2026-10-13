Seguridad

Dejan Corona Fúnebre Dentro de Escuela Secundaria No. 20 en Ciudad Juárez

Elementos de seguridad y personal de la Fiscalía acudieron al plantel educativo para retirar los objetos e iniciar las investigaciones correspondientes

Hallan corona fúnebre en escuelaHallan corona fúnebre en escuela. Foto: N+

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Una corona fúnebre fue encontrada en la Secundaria No. 20 de Ciudad Juárez. Seguridad y Fiscalía investigan el mensaje.

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