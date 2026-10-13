Dejan Corona Fúnebre Dentro de Escuela Secundaria No. 20 en Ciudad Juárez

La mañana de este martes se reportó el hallazgo de una corona fúnebre y una cartulina al interior de la Escuela Secundaria Federal número 20, ubicada en el poblado de Loma Blanca, en Ciudad Juárez.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), quienes, de acuerdo con la información proporcionada, indicaron que el mensaje estaba dirigido al coordinador administrativo del plantel educativo.

En el sitio también se encontraba personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que resguardó la escena, así como elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes se encargaron de retirar la cartulina y la corona fúnebre para iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado más información sobre el hallazgo. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, se den a conocer más detalles sobre las personas responsables de colocar estos objetos en el plantel.

En tanto, se informó que las actividades escolares del turno matutino fueron canceladas. Sin embargo, hasta el momento no se ha emitido información sobre una posible suspensión de clases para el turno vespertino.