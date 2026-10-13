Accidentes

Chocan Tres Unidades de Transporte de Personal en Ciudad Juárez

Tras el percance, se solicitó el apoyo de ambulancias para brindar atención médica a los pasajeros lesionados

Accidentes deja a pasajeros lesionadosAccidentes deja a pasajeros lesionados. Foto: N+

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Tres transportes de personal colisionan en Ciudad Juárez. Ambulancias atienden a los heridos.

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