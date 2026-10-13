Chocan Tres Unidades de Transporte de Personal en Ciudad Juárez

La mañana de este martes se registró un choque en el que se vieron involucradas tres unidades de transporte de personal, sobre el bulevar Juan Pablo II, cerca del puente internacional Córdova-Américas, mejor conocido como Puente Libre, en Ciudad Juárez.

Al lugar arribaron elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial para atender el accidente y realizar el peritaje correspondiente. Durante las labores, se implementaron maniobras para desviar a los automovilistas y facilitar los trabajos en la zona.

Asimismo, se solicitó la presencia de ambulancias para brindar atención médica a los pasajeros que resultaron lesionados, principalmente a quienes viajaban en la unidad marcada con el número 8421.

Posteriormente, las autoridades determinaron que el percance ocurrió por alcance. Además, se informó que uno de los conductores de las tres unidades involucradas quedó asegurado para responder por los daños ocasionados.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el accidente. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, las autoridades proporcionen información adicional sobre lo ocurrido.