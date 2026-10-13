Mujer Encuentra a su Compañero de Vivienda Sin Vida en Ciudad Juárez

La tarde de este lunes, fue reportado al número de emergencias 911 el homicidio de un hombre por disparo de arma de fuego al interior de su vivienda, ubicada en el fraccionamiento Plaza San Pedro, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, fue la roomie de la víctima quien reportó el hecho, luego de ingresar al domicilio y encontrar algunos destrozos, así como al hombre sin vida, tendido en el lugar.

Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes confirmaron el hallazgo y señalaron que el hombre presentaba huellas de violencia y un impacto de bala, por lo que procedieron a resguardar la escena.

Posteriormente, se solicitó la presencia de peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar el levantamiento de evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Asimismo, personal del Servicio Médico Forense acudió para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima. Se espera que, una vez que concluyan las investigaciones, las autoridades brinden más detalles sobre este hecho violento.