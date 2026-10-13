Seguridad

Mujer Encuentra a su Compañero de Vivienda Sin Vida en Ciudad Juárez

Autoridades confirmaron que el hombre presentaba signos de violencia y una lesión por arma de fuego

Hallan a hombre sin vidaHallan a hombre sin vida. Foto: N+

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Una mujer encuentra a su compañero de vivienda sin vida con signos de violencia y un disparo. Las autoridades investigan el caso.

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