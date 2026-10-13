Seguridad

Hallan Mandíbula con Dientes en la Colonia Ricardo Flores Magón de Ciudad Juárez

Autoridades señalaron que en septiembre pasado ya se habían localizado restos óseos en el mismo cruce

Hallan Mandíbula con DientesHallan Mandíbula con Dientes. Foto: N+

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Encuentran mandíbula con dientes en la colonia Ricardo Flores Magón. Autoridades investigan posible conexión con restos de septiembre.

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