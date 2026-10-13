Hallan Mandíbula con Dientes en la Colonia Ricardo Flores Magón de Ciudad Juárez

Durante la tarde de este lunes, fueron localizados restos humanos sobre la calle Paquimé, casi en el cruce con la calle Tepoztlán, en la colonia Ricardo Flores Magón, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, una vecina que transitaba por el sector reportó al número de emergencias 911 el hallazgo de una mandíbula con dientes, por lo que solicitó la presencia de las autoridades.

Al lugar arribaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes confirmaron el hallazgo y resguardaron la zona para permitir que personal de la Fiscalía General del Estado realizara el levantamiento de evidencias.

Las autoridades informaron que, durante septiembre pasado, en ese mismo cruce ya se habían localizado otros restos humanos, por lo que no descartan que la mandíbula encontrada este lunes tenga relación con los restos hallados anteriormente.

Sin embargo, serán las autoridades las encargadas de determinar si existe una relación entre ambos hallazgos, una vez que se realicen las pruebas periciales correspondientes.