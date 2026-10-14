Una Marcha, 7 Concentraciones y 6 Rodadas Afectarán la Movilidad en la CDMX

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 14 de octubre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, 7 concentraciones, 5 rodadas ciclistas, una rodada en patines y 14 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

La Unión de Sindicatos de la Salud “Frente por la Justicia Laboral” marchará a las 08:00 horas de la Unidad de Atención a la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar en avenida Insurgentes Sur 1940, colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón con destino a las Oficinas Centrales y de Coordinación del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar en Gustavo E. Campa 54, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

La Alianza Nacional de Jubilados se concentrará a las 09:00 horas en el Zócalo en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Ciclistas rodarán a las 21:00 horas del Parque Xotepingo, en avenida Xotepingo 18, colonia Ciudad Jardín con destino al Cerro de la Estrella, en Parque Nacional Cerro de la Estrella, colonia Ampliación Veracruzana, alcaldía Iztapalapa.

Unicornixs Rollers rodarán a las 20:00 horas de la Fuente de las Náyades (Alameda Central) con destino a Casa Viral Chucky, en Quito 864, colonia Lindavista Norte, alcaldía Gustavo A. Madero.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ