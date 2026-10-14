Detectan Causa de Contaminación de Agua Potable en Zona Metropolitana de Guadalajara

En el agua que llega a las casas se han encontrado metales como plomo y cadmio, además de bacterias y heces fecales.

Tras las protestas de la ciudadanía del pasado fin de semana el gobierno de Jalisco admitió abuso de autoridad y se confirmó que todos los detenidos ya fueron liberados.

Descargas sanitarias domiciliarias e industriales hacia el canal que conduce el agua del lago de Chapala a la planta potabilizadora de Miravalle en la presa Las Pintas, en la zona urbana de Guadalajara, sería la causa de la contaminación en la red de agua potable.

Al respecto, Luis Barbosa Niño, director general de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, indicó:

“Hubo un momento en el que estuvieron llegando aguas residuales, es decir, la cantidad de contaminación superó la capacidad de potabilización de la Planta de Miravalle, los equipos que tenemos instalados ahí no tuvieron la capacidad para potabilizar el agua que llegó en el pico más alto, hace dos fines de semana y que nos hizo vivir una de las peores crisis de agua contaminada de los últimos años”.

Hoy, en las cajas de agua de los sanitarios se conservan los sedimentos que, durante varios días, el agua contaminada traía consigo.

Por su parte José Arturo Gleason Espíndola, investigador de la Universidad de Guadalajara, señaló:

“Hay metales pesados, plomo, cadmio, zinc, aparte los contaminantes de origen biológico, como las bacterias y los virus, heces fecales y otros factores”.

En tanto, Zayra Cardona, habitante de la zona centro de Guadalajara, aseguró:

“El agua sale totalmente oliendo como drenaje y trae mucha basurita, ya no puedo lavar los trastes, a veces me daba miedo bañarme, mis trastes, los lavo precisamente con agua de esta, vine a comprar 5 garrafones para lavar mis trastes y desinfectar mis verduras”.

Pero, ¿cómo se ven, el lago de Chapala y la presa Las Pintas, dos de los principales cuerpos de agua involucrados en el suministro de agua para la zona urbana de Guadalajara?

En el lago de Chapala se pueden observar, peces, muertos y basura.

Reina, habitante de Chapala, recordó:

“Cuando yo era niña, era hermoso Chapala, mucha gente se metía a bañar, era muy bonito, muy limpio y ahora está muy sucio, los pescados se están muriendo”.

En la presa Las Pintas se observan aves y el agua sucia.

“El agua estaba limpia, cristalina, había muchos pescados, grandes y chiquitos, había jóvenes que se echaban clavados y cruzaban la presa de lado a lado, se alegraba uno de ver el agua tan cristalina”, afirmó: Rosa, habitante de la presa de Las Pintas.

La red de agua potable que surte Guadalajara depende en un 60% del lago de Chapala, 30% de la presa Calderón y 10% de pozos.

La mayoría de la infraestructura hidráulica de Guadalajara data de 1956.

Luis Barbosa Niño, director general de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, informó que siguen los trabajos de sustitución de material filtrante de la Potabilizadora de Miravalle, que los 8 mil 500 km de la red de distribución y los 162 tanques elevados irán aumentando la pureza del líquido y aseguró que no faltará el agua en Guadalajara.

“Se va a bajar la presión, va a haber menor volumen de agua, lo que se va a hacer, es mandar por esos acueductos una cantidad menor a la que se mandaba”, explicó.

También señaló que, en trabajos de investigación recientes para encontrar a los responsables de la contaminación del agua, se encontró que en los municipios de Zapopan hay 2 descargas industriales hacia cuerpos de agua, en Tlajomulco de Zúñiga 7, San Pedro Tlaquepaque 19, y Tonalá 13.

Con información de Francisco Santa Anna.

LECQ