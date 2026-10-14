Sociedad

Detectan Causa de Contaminación de Agua Potable en Zona Metropolitana de Guadalajara

Descargas de agua sucia de origen residencial e industrial hacia una planta potabilizadora en Guadalajara, sería la causa de la contaminación del agua en la capital de Jalisco

Contaminación en la presa Las Pintas.Foto: N+

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