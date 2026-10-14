Papa León XIV Pasó Una Noche Tranquila en el Hospital Tras Cirugía por Cáncer

El papa León XIV pasó una noche tranquila en el hospital Gemelli tras una operación para extirpar el lóbulo inferior de su pulmón derecho y un diagnóstico confirmado de cáncer, informó el Vaticano.

La oficina de Prensa de la Santa Sede indicó que se proporcionaría más información sobre la salud del pontífice a lo largo de la jornada.

Las pruebas confirmaron un diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón, señaló el Vaticano a última hora del martes en un boletín médico tras la cirugía.

La nota indicó que el diagnóstico se había barajado como una posibilidad debido a pruebas preoperatorias y se confirmó durante la intervención.

"Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica vídeoasistida", indicó el parte médico previo que afirmó que "el procedimiento fue exitoso, sin complicaciones".

Tras la operación, el pontífice "despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en el décimo piso" del Policlínico Gemelli. Incluso pidió la cena, según fuentes vaticanas.

Las mismas fuentes explicaron que León XIV permanecerá ingresado en el Gemelli, para seguir con la recuperación y someterse a exámenes posoperatorio y aún el equipo médico no ha detallado si el papa necesitará tratamiento específico ante la naturaleza del tumor extirpado.

El propio pontífice anunció el pasado domingo que en controles médicos le habían detectado un nódulo en el pulmón "en fase muy temprana y bien localizado" por lo que debía someterse a una intervención que tuvo lugar este martes en el Policlínico Gemelli de Roma.

Esta operación del papa estadounidense-peruano y el diagnóstico del tumor maligno se produce a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre y que, en principio, seguiría en pie a tenor de sus propias palabras del pasado domingo pero sobre el que ahora existe mucha incertidumbre.

Con información de Agencias

ASJ