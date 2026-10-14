Internacional

Papa León XIV Pasó Una Noche Tranquila en el Hospital Tras Cirugía por Cáncer

Luego de la operación, el pontífice despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación, donde pidió la cena

Papa hospitalizadoFoto: Reuters.
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