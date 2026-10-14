Política

Aprueban Diputados Reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta

Las modificaciones plantean ampliar el acceso al Régimen Simplificado de Confianza

DiputadosSe prevé que la mayoría de Morena y aliados aprueben el ajuste a la regulación en lo particular. Foto: Cuartoscuro.
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