Aprueban Diputados Reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta

La Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) que limita las deducciones y las amortizaciones de pérdidas fiscales acumuladas.

El aval fue con 349 votos a favor y 118 en contra y se decretó un receso hasta este miércoles a las 9:00 horas para continuar la discusión en lo particular.

El dictamen fue aprobado el lunes en la Comisión de Hacienda de la Cámara baja por 26 votos a favor y 9 en contra. En la sesión de este martes se planteó su debate entre el resto de los legisladores.

Las modificaciones plantean ampliar el acceso al Régimen Simplificado de Confianza, RESICO, al aumentar de 3.5 a 5 millones de pesos el límite de ingresos establecido para que personas físicas tributen en él.

El objetivo es expandir el universo de contribuyentes, particularmente aquellos que se realizan actividades empresariales o profesionales, como talleres, restaurantes, fondas familiares, tiendas de abarrotes o pequeños comercios, y que paguen hasta el 2.50 por ciento de ISR y el 7 por ciento de IVA.

Y para personas morales y empresas, el monto aumentó de 35 millones de pesos a 50 millones de pesos.

Para combatir la evasión fiscal y a las factureras, se establecieron límites a las deducciones, del 30 al 20 por ciento en los intereses netos respecto de la utilidad fiscal ajustada, y del 96.67 por ciento de los ingresos acumulables de las empresas con ingresos superiores a los 50 millones de pesos.

La oposición rechazó las reformas y advirtió que tienen un objetivo recaudatorio que afectará a las empresas.

"El dictamen incorpora nuevas restricciones a las deducciones empresariales, nosotros sostenemos que combatir la evasión fiscal es necesario, pero una cosa es perseguir el fraude y otra muy distinta es poner obstáculos a gastos legítimos y comprobados, las empresas necesitan liquidez para pagar salarios, proveedores y mantener abiertas sus puertas", dijo Verónica Pérez, diputada del PAN.

Se prevé que la mayoría de Morena y aliados aprueben el ajuste a la regulación en lo particular y avance después en el Senado.

Con información de Héctor Guerrero

ASJ