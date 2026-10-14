Aprueban Diputados Reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta
Las modificaciones plantean ampliar el acceso al Régimen Simplificado de Confianza
Las modificaciones plantean ampliar el acceso al Régimen Simplificado de Confianza
La Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) que limita las deducciones y las amortizaciones de pérdidas fiscales acumuladas.
El aval fue con 349 votos a favor y 118 en contra y se decretó un receso hasta este miércoles a las 9:00 horas para continuar la discusión en lo particular.
El dictamen fue aprobado el lunes en la Comisión de Hacienda de la Cámara baja por 26 votos a favor y 9 en contra. En la sesión de este martes se planteó su debate entre el resto de los legisladores.
Las modificaciones plantean ampliar el acceso al Régimen Simplificado de Confianza, RESICO, al aumentar de 3.5 a 5 millones de pesos el límite de ingresos establecido para que personas físicas tributen en él.
El objetivo es expandir el universo de contribuyentes, particularmente aquellos que se realizan actividades empresariales o profesionales, como talleres, restaurantes, fondas familiares, tiendas de abarrotes o pequeños comercios, y que paguen hasta el 2.50 por ciento de ISR y el 7 por ciento de IVA.
Y para personas morales y empresas, el monto aumentó de 35 millones de pesos a 50 millones de pesos.
Para combatir la evasión fiscal y a las factureras, se establecieron límites a las deducciones, del 30 al 20 por ciento en los intereses netos respecto de la utilidad fiscal ajustada, y del 96.67 por ciento de los ingresos acumulables de las empresas con ingresos superiores a los 50 millones de pesos.
La oposición rechazó las reformas y advirtió que tienen un objetivo recaudatorio que afectará a las empresas.
"El dictamen incorpora nuevas restricciones a las deducciones empresariales, nosotros sostenemos que combatir la evasión fiscal es necesario, pero una cosa es perseguir el fraude y otra muy distinta es poner obstáculos a gastos legítimos y comprobados, las empresas necesitan liquidez para pagar salarios, proveedores y mantener abiertas sus puertas", dijo Verónica Pérez, diputada del PAN.
Se prevé que la mayoría de Morena y aliados aprueben el ajuste a la regulación en lo particular y avance después en el Senado.
Con información de Héctor Guerrero
ASJ