Diputados Aprueban Ley Federal de Derechos 2027 y Pasa a Senado

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la Ley Federal de Derechos 2027, con la cual se elevan cuotas para visitantes extranjeros, permisos y licencias sanitarias, así como el uso del espacio aéreo nacional.

Con 339 votos a favor y 113 en contra y 2 abstenciones, los legisladores dieron luz verde al dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la legislación mencionada, con la finalidad de actualizar cuotas del régimen fiscal aplicable al uso, goce o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación.

Este documento procura una adecuada correspondencia entre las cuotas previstas en la Ley Federal de Derechos y los costos que incurren las dependencias, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados.

Entre las modificaciones destacan las realizadas a los artículos 8.º, fracción I, y 18-A, párrafo primero, donde se actualiza la cuota del derecho por la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas y, en consecuencia, se ajusta la distribución de los ingresos recaudados por este derecho para destinar el 57% a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el 15% al Instituto Nacional de Migración (INM) y el 28% restante a la Tesorería de la Federación.

Mientras que en el caso de los costos que representa la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), hay ajustes a los artículos 22, fracción III, incisos d) y f), y 25, fracción V, incisos a), X, XI y XV, relativos a diversas cuotas de servicios consulares.

Otro de los aspectos importantes en la Ley Federal de Derechos 2027 es la sustitución de la cuota adicional prevista en el artículo 31-B, fracción I, por un factor de 0.1750 al millar, a efecto de contar con una mecánica de determinación más estable, que evite crecimiento acelerado del derecho, esto en materia de inspección y vigilancia a las AFORES.

Ahora bien, en el artículo 173-C, fracción III, se establece el derecho por la expedición de la prórroga de la autorización para el uso secundario de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, tratándose de actividades comerciales o industriales; con ello se otorga certeza jurídica respecto del pago aplicable a dicho servicio.

En tanto, en el artículo 192-E, fracción VII, se precisan las facultades de la Conagua para requerir información relacionada con los derechos por servicios, uso de aguas nacionales y descargas de aguas residuales, para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.

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En el Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, se incorpora un nuevo derecho al artículo 195-T, Apartado E, fracción III, relacionado con el registro previo de un arma de fuego.

La Ley Federal de Derechos 2027 también contempla una modificación en el último párrafo del artículo 225, donde se establece de forma expresa la obligación de los contribuyentes para contar con un aparato de medición en cada uno de los puntos de extracción de agua para tener la información del volumen que usa cada contribuyente.

Luego de aprobar en lo general y particular, el dictamen fue turnado al Senado para su análisis.

EPP