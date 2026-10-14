Política

Diputados Aprueban Ley Federal de Derechos 2027 y Pasa a Senado

La legislación contempla cobros por el uso de bienes públicos y por servicios que brinda el Estado

Los legisladores aprobaron la Ley de Derechos 2027Foto: Cuartoscuro
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