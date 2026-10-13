Política

Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados Aprueba Dictamen de la Ley del ISR 2027

Mañana se discutirá en el pleno junto con los dictámenes de las leyes de Derechos y de Ingresos

Billetes mexicanos de diferentes denominaciones. Foto: N+Billetes mexicanos de diferentes denominaciones. Foto: N+

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