Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados Aprueba Dictamen de la Ley del ISR 2027

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó este lunes los dictámenes de las leyes Federal de Derechos y del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 2027.

Mañana iniciará en el pleno de la Cámara Baja la discusión de ambos dictámenes junto con el de la Ley de Ingresos, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena se refirió a los tres dictámenes como "los tres instrumentos jurídicos más importantes de cada año".

“Hoy se revisan y, en su caso, se aprueban en la Comisión de Hacienda y Crédito Público”, dijo vía un video publicado en sus redes sociales.

La Ley Federal de Derechos es un instrumento de política fiscal que establece los pagos que las personas físicas y morales deben hacer al Estado por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público y la recepción de servicios.

En tanto, la Ley del ISR es el conjunto de normas jurídicas en México que regula el cobro del Impuesto sobre la Renta, el cual grava directamente los ingresos o ganancias que obtienen las personas físicas y las empresas.

A su vez, la Ley de Ingresos es el ordenamiento jurídico que establece los conceptos, cuotas y montos de los recursos financieros que el Estado podrá recaudar durante un ejercicio fiscal para financiar el gasto público.

AMP