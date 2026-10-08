Ley Catastral 2026: Diputados la Aprueban y Pasa al Senado, ¿Qué Es y En Qué Consiste?

En México habrá cambios en materia inmobiliaria con la finalidad de “modernizar” los catastros y registros de la propiedad, así como optimizar la recaudación del predial. Pero, ¿esto afectará o beneficiará a la ciudadanía? En esto consiste la “Ley Catastral”.

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, que tiene como objetivo contar con información confiable sobre los patrimonios inmobiliarios y las instituciones que brindan certeza jurídica a la propiedad, debido a que una vivienda o terreno, representa años de trabajo.

Por lo tanto, la legislación considera que la propiedad no debería quedar expuesta a registros contradictorios, trámites innecesarios o corrupción, por eso es importante conocer cómo funciona.

El catastro refiere y describe la ubicación de un inmueble, cuánto mide y sus características. Mientras que el Registro Público de la Propiedad da publicidad a los actos y derechos inscritos sobre ese inmueble. Cuando los datos no coinciden o son manipulados, pueden traer problemas para las personas, principalmente juicios o trámites extenuantes.

Con la “Ley Catastral” se pretende que catastros y registros públicos compartan información de manera segura, y en caso de hallar irregularidades, que sea de forma oportuna y corregirlas conforme a la ley.

Esta propuesta establece planes nacionales, criterios comunes para trámites y herramientas digitales que faciliten la coordinación. En este último rubro será clave la participación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), ya que se encargará de crear una plataforma para gestionar trámites y pagos relacionados con el impuesto.

Además, se implementará una clave única catastral para cada inmueble (como un CURP), con la finalidad de que no aparezca un mismo predio o propiedad con dos dueños.

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Según la Ley Catastral, la gestión y el uso de la información permanecen bajo la competencia de los estados y los municipios y la responsabilidad será de las autoridades correspondientes.

También se prevé que esta ley sirva para tener una mejor planeación urbana en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en el país se cobra menos predial del que se podría debido a que la gestión catastral no es eficiente. Se calcula que, de mil 980 catastros existentes en el país, solo el 41% cuentan con información básica sobre las propiedades, tales como tipo de propiedad, naturaleza de predios públicos y el estatus de construcción.

“Esto indica que el país está lejos de contar con sistemas de información sólidos que reflejen la realidad de las propiedades, lo cual es fundamental para promover una mejor recaudación al garantizar la coherencia entre la base gravable y la realidad de los predios”, puntualiza el centro de investigación.

Asimismo, el IMCO asegura que si México aumentara su recaudación al mismo nivel de países como Chile o Brasil, obtendría aproximadamente entre 113 y 172 millones de pesos más por el concepto de predial.

La Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral pasará al Senado de la República para su discusión y, en su caso, aprobación.

EPP