Política

Ley Catastral 2026: Diputados la Aprueban y Pasa al Senado, ¿Qué Es y En Qué Consiste?

Con esta nueva legislación habrá una clave única catastral o “Curp” para cada inmueble del país; así funcionará

La nueva reforma busca combatir la corrupción inmobiliaria en el paísFoto: Cuartoscuro
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