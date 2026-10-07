Así Operaba el Presunto 'Centro de Exterminio' Hallado en Xalisco, Nayarit

En medio de una crisis de personas desaparecidas que supera los 130 mil casos en México, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecida y No Localizadas, se suma el hallazgo de un presunto “campo de exterminio” en Xalisco, Nayarit, como lo calificaron las autoridades del estado. Se trataría de un predio controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó que realizan trabajos de investigación en un predio de la localidad de La Curva, donde fueron localizados restos humanos, prendas de vestir y diversos indicios que podrían estar ligados al grupo criminal.

“Desde el día 3 de octubre estamos procesando un centro de exterminio por incineración, el día sábado ya se incorporaron las madres (buscadoras) a estos trabajos”, explicó la titular de la Fiscalía estatal, Elvia Ludmila Heredia.

Las integrantes del Colectivo Familias Unidas por Nayarit informaron en sus redes sociales que participan de manera activa en las acciones de búsqueda, así como en el acompañamiento de los procesos relacionados con posibles hallazgos.

“Hasta este momento se han localizado fragmentos óseos y algunos objetos, y ropa, relacionados como indicios documentados y analizados por las autoridades competentes mediante los procedimientos periciales correspondientes”, afirmaron en su publicación.

El predio conocido como “El Dragón”, donde se ubica el presunto campo de exterminio, se encuentra asegurado por elementos de las fuerzas armadas.

Foto: Colectivo Familias Unidas por Nayarit

¿Cómo operaba el centro de exterminio en Xalisco, Nayarit?

Según la fiscal, este campo de exterminio tenía un funcionamiento particular. Debido a que en la zona encontraron una “hornilla artesanal”. Heredia explicó que en este artefacto los integrantes del grupo criminal colocaban un tambo o recipiente, el cual llenaban con combustibles como diésel y gasolina.

Además, arrojaban a la mezcla jabón "para que se adhiera a la piel y a las telas", señaló. Una vez que los cuerpos eran quemados, los huesos ya carbonizados eran arrojados al riachuelo que corre cerca del lugar.

"También estamos procesando una fosa. Hay cuerpos de reciente (data) localización y esperemos poder contar con correspondencia genética”, dijo en conferencia de prensa.

Foto: FGE

Luego de darse a conocer este hallazgo, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), informó que la investigación ministerial, así como el procesamiento del sitio, la recolección de indicios y los trabajos periciales, están a cargo de la Fiscalía de Nayarit.

Asimismo, indicó que a través del personal en la entidad ha enviado equipo técnico especializado para fortalecer las labores de búsqueda.

"La Comisión reitera su compromiso de acompañar a las familias y contribuir a que reciban información verificada, transparente y oportuna sobre los avances y resultados", afirmó en una tarjeta informativa.

Hasta el momento no han informado si hay personas detenidas o si hay más líneas de investigación relacionadas con este centro de operación del CJNG. Asimismo, se espera el resultado de los análisis para conocer las identidades de las víctimas. En Nayarit, se acumulan a la fecha 2 mil 148 casos de desapariciones.

Este nuevo “campo de exterminio” en Xalisco, Nayarit, se suma al hallazgo del “Rancho Izaguirre” en marzo de 2025. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reportó un lugar donde se encontraron miles de objetos y artículos personales ubicado en el municipio de Teuchitlán en Guadalajara, Jalisco.

Foto: Colectivo Familias Unidas por Nayarit

Los familiares de personas desaparecidas encontraron restos óseos calcinados y cientos de prendas y calzado. Dicho predio ya había sido intervenido por la Fiscalía del Estado y la Guardia Nacional (GN) seis meses antes. En este lugar, el CJNG llevaba a las personas para “entrenarlas” para obligarlas a participar en actividades delictivas.

EPP