Desaparecidos

Así Operaba el Presunto 'Centro de Exterminio' Hallado en Xalisco, Nayarit

El predio conocido como 'El Dragón' está vinculado con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, según las investigaciones

Así Operaba el Presunto 'Centro de Exterminio' Hallado en el Predio 'El Dragón' en Nayarit.
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"Campo de Exterminio" en Xalisco, Nayarit: Así Operaba el Presunto Centro Clandestino | N+