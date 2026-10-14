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Presidente de Google DeepMind Dice que IA Podría Causar 'Incidentes Graves' Pronto

Demis Hassabis apuntó que este escenario ocurriría si las empresas y los gobiernos no toman medidas para garantizar su seguridad

Presidente de Google DeepMind, Demis HassabisPresidente de Google DeepMind, Demis Hassabis. Foto: Reuters

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