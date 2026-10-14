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Huracán Simon Cambia Trayectoria y Se Dirige a Baja California Sur

El ciclón va en dirección a Los Cabos, pero su desplazamiento es errático, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos

Los CabosLas autoridades mexicanas mantienen zona de vigilancia en las Islas Marías. Foto: Reuters.

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