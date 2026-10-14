Huracán Simon Cambia Trayectoria y Se Dirige a Baja California Sur

El huracán Simon volvió a intensificarse y esta madrugada cambió su trayectoria, dirigiéndose rumbo a Baja California Sur, donde se pronostica un impacto en los próximos días.

La noche del martes, el ciclón aumentó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, un nivel que mantuvo la madrugada de este miércoles y conservará al menos hasta el viernes, según previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 3:00 horas, el centro del ciclón se ubicó a 240 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 395 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, donde se espera que Simon ingrese como tormenta tropical entre la medianoche del viernes o los primeros minutos del sábado.

Por ahora, el huracán presenta vientos máximos sostenidos de 165 km/h, rachas de 205 km/h y sigue un desplazamiento hacia el suroeste a 6 km/h.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) afirma que Simon podría moverse "erráticamente" este miércoles y durante las próximas horas.

Mientras tanto, ya se ha descartado que impacte en Sinaloa, como se tenía previsto a inicios de la semana. La Coordinación Nacional de Protección Civil aseguró que el fenómeno ya no ingresará a Mazatlán.

El pronóstico indica que el huracán seguiría al norte o nor-noroeste para el viernes, pero la línea ajustada por el SMN enfila directamente a la zona turística de Los Cabos.

Se espera que el ciclón tenga un debilitamiento gradual hasta el fin de semana. Tras ingresar a Baja California Sur, los remanentes afectarán con mayor intensidad en La Paz el domingo.

Posteriormente, se sentirán fuertes lluvias en Comondú y Loreto, hasta una dispersión del sistema en Mulegé, de acuerdo con las gráficas del SMN.

En las primeras horas de esta jornada, el huracán se mantuvo estacionario frente a las costas de Jalisco y Nayarit, donde ha generado chubascos y fuertes lluvias. Igual causó fuertes precipitaciones al sur de Sinaloa.

Las autoridades mexicanas mantienen zona de vigilancia en las Islas Marías.

De mantener su trayectoria, Simon sería el segundo huracán en impactar en Baja California Sur este año. Hace dos semanas, Polo atravesó la parte baja de la entidad, en La Paz y Los Cabos, en la categoría 2 de la escala Saffir-Simpson.

El gobierno estatal afirmó aquella vez que hubo saldo blanco porque no se reportaron víctimas mortales, pero varias localidades se quedaron sin servicio eléctrico, además de las inundaciones y daños carreteros.

Cabo San Lázaro, una comunidad pesquera de Comondú, fue prácticamente devastada, pues decenas de viviendas quedaron sin techo por las lluvias de Polo.

Para la temporada de 2026, México estimó entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico, de los cuales entre cuatro y cinco podrían ser huracanes mayores.

Rachel ingresó a Baja California como tormenta post-tropical el fin de semana, días después de haberse intensificado como huracán categoría 3. Aun así, causó siete muertos, incluidos cinco integrantes de una familia. Otras tres personas siguen sin ser localizadas.

El huracán Simon, que el martes bajó a categoría 1 y luego subió a categoría 2, ya ha dejado al menos una persona fallecida en el estado de Guerrero. La víctima fue un adulto mayor, quien murió tras ser aplastado por una barda de su casa que se derrumbó a causa de las fuertes lluvias en Chilpancingo.

Ahora, la atención se centra en el puerto turístico de Baja California Sur, pues se advierte que las consecuencias pueden ser catastróficas.

ASJ