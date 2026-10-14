Internacional

Trump Dice que Iniciará Exploración Masiva de Petróleo y Minerales en Groenlandia

La isla ártica cuenta con yacimientos de tierras raras sin explotar y podría ser un actor clave a medida que el deshielo polar abra nuevas rutas marítimas

TrumpTrump firmó un acuerdo de seguridad con los líderes de Groenlandia y Dinamarca en septiembre. Foto: Reuters.
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