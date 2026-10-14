Ciencia y Tecnología

Policía Confisca Robot que Tocó de Forma Indebida a una Joven de 16 Años en Alemania

Las autoridades alemanas informaron que abrieron una investigación por posible acoso sexual

Robot incautado como evidencia en Colonia, AlemaniaRobot incautado como evidencia en Colonia, Alemania. Foto: Policía de Colonia vía AP

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