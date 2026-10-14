Policía Confisca Robot que Tocó de Forma Indebida a una Joven de 16 Años en Alemania

La policía de la ciudad de Colonia, en Alemania, abrió una investigación por posible acoso sexual luego de que un robot controlado por dos jóvenes tocara de manera indebida a una chica de 16 años.

Las autoridades intervinieron luego del incidente ocurrido la noche del sábado y en el que se dijo que el presunto propietario del robot, un adolescente de 16 años, y un acompañante de 19, habrían grabado la supuesta agresión.

Según se indicó, transmitieron el incidente en directo y lo comentaron en internet.

Christoph Bermel, portavoz de la policía de Colonia, señaló que los adolescentes no han sido acusados, pero se les considera sospechosos, y que los investigadores examinaban si los movimientos del robot estaban preprogramados o si se controlaron en tiempo real.

Agregó que la policía no estaba familiarizada con este tipo de incidentes.

"Hasta ahora no teníamos conocimiento de este fenómeno", y añadió que era un terreno nuevo para ellos.

En un comunicado la policía de Colonia indicó que los equipos de emergencia que fueron enviados al lugar, cerca de un restaurante de comida rápida, encontraron el robot en el maletero de un vehículo. Fueron confiscados el robot y los teléfonos de los dos jóvenes.

En Facebook la Policía de Renania del Norte-Westfalia en Colonia, publicó una imagen del robot rojo y dorado tirado en el suelo, llevaba una camiseta sin mangas blanca, pantalones deportivos negros y una cadena dorada y gafas de sol.

Con información de AP.

LECQ