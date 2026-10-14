Seguridad

Detienen a 'El Dámaso', Presunto Líder del Cártel de Tláhuac

Agentes de la FGJCDMX siguieron al presunto jefe criminal durante meses e identificaron su zona de movilidad hasta su arresto en flagrancia en un centro comercial de Tlalpan

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Detienen a ‘El Dámaso’, Presunto Segundo al Mando del Cártel de Tláhuac

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