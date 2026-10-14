Detienen a 'El Dámaso', Presunto Líder del Cártel de Tláhuac

Feliciano "N", "El Dámaso", uno de los presuntos líderes del Cártel de Tláhuac, fue detenido esta noche en un centro comercial de la alcaldía Tlalpan, pues se le vincula con extorsiones, despojo y narcomenudeo.

"Tras meses de investigación, agentes de nuestra @PDI_FGJCDMX identificaron a Feliciano 'N' y sus zonas de movilidad en Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta, hasta lograr su detención en flagrancia en un centro comercial ubicado en la alcaldía Tlalpan", indicó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

De acuerdo con las investigaciones, "El Dámaso" es el segundo al mando del Cártel de Tláhuac.

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"Estaría relacionado con actividades de extorsión a comerciantes, despojo y venta de narcóticos en Tláhuac", añadió la FGJCDMX.

Al hombre le aseguraron vegetal verde, una sustancia con características similares a la cocaína y dos teléfonos celulares.

El Cártel de Tláhuac es una organización criminal de larga data en la capital del país y sus operaciones se extienden en la zona sur y demarcaciones aledañas del Estado de México. Derivó de la fragmentación de Los Beltrán Leyva y se consolidó a partir de 2012.

Su líder, Jesús Pérez Luna, "El Ojos", originario de Tláhuac, fue abatido por la Marina a mediados de 2017 en uno de los episodios más violentos que se recuerdan en la CDMX.

Con el paso de los años, el mando del grupo delictivo recayó en los familiares de "El Ojos", incluida su esposa e hijos, pero estos igual fueron detenidos. Otros de ese círculo cercano han encabezado a la facción que sigue operando, pese a la captura de sus liderazgos.

ASJ