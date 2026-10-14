FIFA Propone 6,300 MDD Para Desarrollo del Futbol y 25 MDD Para Cada Federación

La FIFA propondrá a sus miembros un fondo de desarrollo de 6,350 millones de dólares para el próximo ciclo de cuatro años, que incluye un aumento de 25 millones de dólares para cada federación, según confirmaron este martes dos personas con conocimiento del plan y una carta revisada por The Associated Press.

El organismo rector del futbol mundial planeaba utilizar el éxito financiero de la última Copa del Mundo para impulsar la inversión en el desarrollo de este deporte en sus 211 asociaciones miembro, confederaciones y demás partes interesadas. Inicialmente, cada asociación recibiría 10 millones de dólares durante el período de cuatro años.

La FIFA planeaba distribuir más de 3,500 millones de dólares de sus reservas financieras, que se vieron incrementadas gracias al éxito de su Copa Mundial de 48 equipos, según declararon dos funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato porque la propuesta aún no se ha anunciado.

La FIFA estima unos ingresos de aproximadamente 15,000 millones de dólares en el ciclo 2022-2026, incluyendo la Copa Mundial masculina organizada por Estados Unidos, Canadá y México, una cifra significativamente superior a las previsiones, según informaron ambas fuentes a AP.

La noticia de la propuesta surge en un momento en que los dirigentes del fútbol europeo buscan un candidato para intentar destituir a Gianni Infantino como presidente de la FIFA. El controvertido plan de inversión privada de Infantino para el Mundial —que fue descartado a los pocos días de ser revelado en julio— impulsó a la UEFA a tomar medidas.

Infantino, que se convirtió en presidente de la FIFA en 2016, buscará la reelección el próximo año.

El 28 de septiembre, los dirigentes de las seis confederaciones continentales de fútbol recibieron una carta de Infantino con el plan, que se espera que se finalice en el Consejo de la FIFA en diciembre y se apruebe en su congreso en marzo. La agencia AP ha revisado la carta.

"En conjunto, sus propuestas confirman un amplio consenso sobre el objetivo central: el éxito financiero de la FIFA debe beneficiar al fútbol y a sus 211 federaciones miembro", declaró Infantino en la carta.

"Confío en que juntos podremos alcanzar un resultado sostenible y con el apoyo adecuado para las federaciones miembro de la FIFA y para el fútbol en todo el mundo", agregó.

Una de las personas con conocimiento de la propuesta dijo que las confederaciones continentales sugirieron que la FIFA utilizara sus reservas en el plan, que ahora ofrece 99 millones de dólares para cada una de las seis confederaciones.

La UEFA anunció en agosto que estaba preparando una denuncia penal contra Infantino en Suiza por posible mala gestión financiera en la venta de los derechos del Mundial, y ha solicitado a los tribunales de Estados Unidos que autoricen la presentación de pruebas.

Los 55 miembros de la UEFA representan más de una cuarta parte de las 211 federaciones miembro de la FIFA que pueden votar en las elecciones del 18 de marzo en Rabat, Marruecos.

Cualquier candidato que desee desafiar a Infantino debe inscribirse en la contienda antes del 18 de noviembre.

El mes pasado, Infantino indicó que estaría abierto a una revisión independiente del sistema de gobernanza de la FIFA y manifestó su disposición a considerar reformas.

Con información de AP

ASJ