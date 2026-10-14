Deportes

FIFA Propone 6,300 MDD Para Desarrollo del Futbol y 25 MDD Para Cada Federación

El organismo rector del futbol a nivel internacional estimó ingresos de aproximadamente 15,000 millones de dólares en el ciclo 2022-2026, incluidos montos del último Mundial

FIFALa FIFA estima unos ingresos de aproximadamente 15,000 millones de dólares en el ciclo 2022-2026. Foto: AFP.

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