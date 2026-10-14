Juez Da Prórroga a Orden que Impide a Trump Prohibir Entrada a Casa Blanca a Periodistas

Los periodistas de tres medios de comunicación a los que Donald Trump les prohibió la entrada a la Casa Blanca obtuvieron un nuevo avance en el proceso legal. Este martes, un juez federal prorrogó una orden que impide al gobierno impedir la entrada de los comunicadores.

El juez de distrito, Timothy Kelly, dictaminó que es probable que CNN, MS NOW y Politico tengan éxito en sus demandas constitucionales por libertad de expresión y debido proceso.

“Nadie debería interpretar la decisión del Tribunal en el sentido de que las preocupaciones del presidente Trump sobre la exactitud y la imparcialidad de los informes de los medios de comunicación carecen de fundamento, o que el gobierno es impotente cuando su verdadero objetivo es proteger la seguridad nacional ante la divulgación ilegal de información clasificada”, explicó.

Kelly ordenó previamente a la Casa Blanca que restituyera las acreditaciones de prensa a los periodistas mientras evaluaba sus argumentos. Esta orden expiraba el martes, el juez emitió una orden judicial preliminar que mantiene el statu quo mientras el caso está pendiente.

En septiembre, el presidente Donald Trump anunció la suspensión de las credenciales y el acceso a la Casa Blanca para los periodistas de los medios CNN, MS NOW y Politico. En su cuenta de Truth Social, el mandatario explicó que estas tres cadenas publican y difunden constantemente información falsa para “empañar” su administración.

Además, advirtió que la medida aplicaría con “efecto inmediato” y que otras cadenas o medios de comunicación que replicarán prácticas similares podrían tener las mismas prohibiciones.

EPP