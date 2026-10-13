Sociedad

Anuncian Fecha de Inicio del Programa de Rotación de Agua Limpia en Guadalajara

En la operación de este sistema, algunas colonias presentarían baja presión de agua en sus hogares

AguaEsta es la fecha de inicio del programa de rotación de agua limpia del Siapa. Foto: N+

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El programa de rotación de agua en Guadalajara comienza este mes. Siapa anuncia que algunas colonias tendrán baja presión

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