Anuncian Fecha de Inicio del Programa de Rotación de Agua Limpia en Guadalajara

Para resolver la situación del agua sucia en el Área Metropolitana de Guadalajara, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que iniciará un programa de rotación por parte del Siapa.

Este programa dará inicio el 15 de octubre y no afectará toda el Área Metropolitana de Guadalajara, sólo a los hogares suministrados por la planta potabilizadora de Miravalle, que representa el 42% de las viviendas de la metrópoli.

El Siapa informará a través de sus redes sociales las zonas y días en que disminuirá el suministro.

“Lo vamos a marcar desde aquí hasta finales del mes de marzo, es un esquema de rotación y el mes de marzo, al final de este mes estará entrando en operaciones la construcción de Miravalle y estamos construyendo un sistema de dos mil litros por segundo con todas las tecnologías un nuevo tren de potabilización el sistema de bypass de la calera”, informó el director general del Siapa, Ismael Jáuregui Castañeda.

Cabe mencionar que cada zona tendrá de dos a tres racionamientos por semana por máximo un día, lo que buscará reducir las afectaciones al mínimo. Además, los cortes no serán totales; los racionamientos consistirán en una disminución de la presión con la que se abastece el agua hacia las casas.

La recomendación del Siapa es limpiar la cisterna o tinaco en las próximas semanas para mantener la buena calidad del agua que llegará a los hogares.