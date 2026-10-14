Accidente en Reforma Hoy: Vuelca Auto Cerca del Caballito y Rescatan a Mujer
La conductora se impactó contra un camellón en la Ciudad de México
La conductora se impactó contra un camellón en la Ciudad de México
La mañana de este miércoles ocurrió un aparatoso accidente en la Ciudad de México (CDMX), cuando una mujer que conducía sobre Paseo de la Reforma se impactó contra un camellón a la altura de El Caballito, por lo que el auto terminó volcado.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:00 horas cuando la conductora intentó dar la vuelta, pero no alcanzó a ver la división del carril del Metrobús, por lo que chocó contra la estructura y su auto quedó completamente volteado.
De inmediato, peatones y el equipo de N+ que en ese momento informaba sobre la situación vial corrieron para ayudar a la mujer a salir de la unidad y evitar mayores daños.
Las personas pudieron abrir la puerta del carro rojo y rescataron a la señora, quien momentos más tarde dijo que se encontraba bien.
Videos captados por N+ FORO mostraron el momento en que la mujer, quien viajaba sola, logró incorporarse, pero visiblemente en shock.
Al sitio se trasladaron de inmediato elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México para auxiliar a la conductora.
“Di el volantazo ahí y sin querer me estrellé”, contó posteriormente la mujer, quien se apresuró a hacer las llamadas correspondientes.
Personal de la SSC acordonó la zona para las labores correspondientes, por lo quedó cerrada la circulación en la lateral de Paseo de la Reforma.
Paramédicos a bordo de una ambulancia y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos también acudieron al sitio para atender la emergencia y revisar a la mujer.
SPB