Cae ‘El Cromo’, Presunto Líder de ‘Los Cromos’, Grupo Ligado al CJNG en Guadalajara

La Secretaría de Marina-Armada de México (SSPC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), logró la detención de Iván ’N’, alias El Cromo, identificado como uno de los líderes de la organización criminal 'Los Cromos', vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con información oficial, el sujeto cuenta con dos órdenes de aprehensión documentadas por homicidio calificado, relacionadas con tres víctimas, y con una tercera orden por el mismo delito, correspondiente a 2020, referida en los registros de inteligencia.

La detención ocurrió en Guadalajara, Jalisco, tras labores de la Unidad de Inteligencia Naval de la Marina y del Centro Nacional de Inteligencia.

La SSPC indicó que la organización de ‘Los Cromos’ está relacionada con homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas.

Además, está señalada en las investigaciones por su presunta participación en el homicidio de una niña de apenas cuatro años de edad, ocurrido en Juchitán, Oaxaca.

La aprehensión se realizó en el marco de los trabajos de inteligencia, investigación y coordinación para combatir a los grupos criminales que generan violencia en territorio oaxaqueño, según los datos de las fuentes federales.

La detención de El Cromo, añadieron, da continuidad a las investigaciones que permitieron, el pasado 23 de septiembre, detener a Miguel “N”, entonces presidente municipal de Juchitán, y a otro integrante de la estructura criminal, por su probable participación en delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, así como por presuntos esquemas de protección a organizaciones delictivas.

Según la SSPC, se había ofrecido una recompensa ciudadana de hasta dos millones de pesos por información que permitiera la captura de Iván ‘N’.

El operativo de captura fue encabezado por la Semar, en coordinación con la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía de Oaxaca y otras autoridades de Oaxaca y Jalisco.

De acuerdo con datos oficiales, Iván ‘N’ es originario de Juchitán de Zaragoza, y la cédula correspondiente identifica a sus padres, Tereso ‘N’ y Asunción ‘N’, como integrantes de la Organización Libertad del Istmo.

Los documentos correspondientes relacionan al sujeto con tres investigaciones por homicidio calificado correspondientes a hechos de 2018, 2020 y 2024, con cuatro víctimas en total.

Además, la cédula registra una detención en abril de 2021 y los documentos judiciales contienen órdenes de aprehensión libradas en abril de 2024.

El Cromo fue trasladado a la Ciudad de México en una aeronave de la Secretaría de Marina y posteriormente fue llevado a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para continuar con las diligencias de ley.

Iván ‘N’, objetivo prioritario presunto líder de “Los Cromos”, fue escoltado por Comandos Anfibios de Operaciones Especiales de la Marina.

SPB