Seguridad

Cae ‘El Cromo’, Presunto Líder de ‘Los Cromos’, Grupo Ligado al CJNG en Guadalajara

Trabajos de la Unidad de Inteligencia Naval de la Marina permitieron la captura en Jalisco; el sujeto cuenta con órdenes de aprehensión por homicidio calificado

Iván ’N’, presunto Líder de ‘Los Cromos’. Foto: Gabinete de SeguridadIván ’N’, presunto Líder de ‘Los Cromos’. Foto: Gabinete de Seguridad

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