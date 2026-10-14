Política

Contrato de Comodato, el Mecanismo que Usó Gobierno de Sonora para Dar Terreno a Amigo LNG

Alfonso Durazo aseguró que su administración no puso un terreno a disposición de la empresa. Una investigación de N+ Focus muestra cómo la administración estatal entregó 54 hectáreas

Gobierno de Sonora entrega tierra pública a empresa mediante contrato de comodatoFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Reportajes Recomendados

Ver investigaciones
Publicidad
Esta semana | N+