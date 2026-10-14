Contrato de Comodato, el Mecanismo que Usó Gobierno de Sonora para Dar Terreno a Amigo LNG

El Gobierno de Sonora, a cargo de Alfonso Durazo, facilitó a la empresa Amigo LNG obtener los permisos necesarios para la construcción de una planta de gas natural licuado en Guaymas, Sonora.

El mecanismo para llevar a cabo la entrega funcionó a través de un contrato de comodato, es decir, un acuerdo legal que consiste en hacer un préstamo sin costo, y que, en este caso, el Gobierno de Sonora le concedió unas 54 hectáreas a Amigo LNG para operar y construir, así como para obtener permisos sin límites.

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Todo empezó en junio de 2022, cuando el primer titular de la Comisión de Bienes y Concesiones del estado, José Pablo Rubio Fierros, dio el primer paso con una solicitud de factibilidad de uso de suelo por 112 hectáreas; y luego, el 30 de septiembre, se celebró el contrato de comodato, ya con un segundo titular: Marco Antonio Gallardo Galaz.

Contrario a lo que respondió en conferencia de prensa el pasado 6 de octubre, donde el gobernador aseguró: “No es un terreno que hayamos puesto a disposición de la empresa”.

Sí lo puso a disposición de la empresa Amigo LNG con vigencia al 13 de septiembre de 2027, de acuerdo con el contrato de comodato cotejado a través de las notarías 102 y 95 de Sonora, en poder de N+ Focus, e incluso validado por la Consejería Jurídica de Sonora.

Pese a que Durazo omitió hablar del contrato de comodato, los documentos abonan a que el 17 de julio de 2024, la dirección general de la Operadora de Proyectos Estratégicos de Sonora solicitó a la comisión que entregara en comodato 54 hectáreas para “desarrollar, construir, poseer y operar una planta de licuefacción y exportación de gas natural licuado”.

Aunque Sonora no debió celebrar un comodato porque contraviene leyes del estado, por ser un proyecto con fines de lucro, el contrato autorizó a la empresa para gestionar “todos los permisos”.

Entre ellos, hay varios de tipo municipal y estatal donde se presentó el comodato como parte de la documentación. Y también para gestiones federales como la Manifestación de Impacto Ambiental, en septiembre de 2025; y la autorización de impacto ambiental, en diciembre de 2025.

Incluso va más lejos: le autoriza gestionar el cambio de uso de suelo para terrenos forestales, mismo que se solicitó el 16 de diciembre del 2025 por una extensión de 9.28 hectáreas. En ese terreno, considerado “baldío” por el municipio, hay decenas de especies de flora como el saguaro, y de fauna como la cachora arenera, protegidos por la NOM-059.

Además, el ejecutivo estatal debió notificar al Congreso de Sonora: de acuerdo con una revisión de sesiones, no se entregó ningún aviso al respecto.

El camino legal del comodato siguió: para el 16 de julio de 2025 la notaría 95 lo certificó y para diciembre el Gobierno de Sonora realizó una donación a la Secretaría de Marina.

Consultada al respecto, la Secretaría de Marina aclaró que si bien existió la donación de 114 hectáreas, el expediente entregado por el Gobierno de Sonora “no incluía ningún contrato de comodato conforme al anexo 3 del contrato de donación. El gobierno de Durazo “manifestó que el predio estaba libre de gravamen y obligaciones con terceros”.

Actualmente, Amigo LNG enfrenta 4 demandas de amparo y un juicio de nulidad por irregularidades. Por ello está detenida la obra, gracias a los litigios de Defensa Ambiental del Noroeste, Prodesc, Nuestro Futuro, Cemda y Artículo 19, quienes han alertado que los proyectos de gas natural licuado impactarían el golfo de California.

Con información de Alejandro Melgoza, Marcos García y N+ Sonora.

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