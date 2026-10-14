Internacional

Acusan que Starlink Limitó Sus Servicios al Ejército Ucraniano; Señalan a Trump

El asesor de Zelenski en materia de drones afirmó que varias misiones fracasaron, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia acusó a Elon Musk de hacer política con sus productos

UcraniaEl ministro de Asuntos Exteriores de Polonia acusó a Elon Musk de hacer política con sus productos. Foto: Reuters.

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