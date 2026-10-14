Acusan que Starlink Limitó Sus Servicios al Ejército Ucraniano; Señalan a Trump

El influyente activista ucraniano Serguí Sternenko, una figura clave en el sector de la defensa de Ucrania por su labor a la hora de comprar drones con donaciones, y el asesor de la presidencia ucraniana en materia de drones Serguí Beskrestnov, más conocido como "Flash", denunciaron este miércoles que el servicio que los satélites estadounidenses Starlink prestan al Ejército ucraniano fue restringido durante la madrugada.

"Esta madrugada hubo limitaciones en el funcionamiento de las terminales Starlink. La conexión empezó a perderse cuando la velocidad del movimiento excedió los 160 kilómetros por hora", escribió en su cuenta de X Sternenko, que hasta julio fue también asesor del Ministerio de Defensa de su país, refiriéndose presumiblemente a la velocidad de los drones que Ucrania guía con internet de Starlink.

Sternenko, que está en contacto permanente con las unidades del Ejército a las que suministra drones, agregó que "varias misiones críticas" no pudieron llevarse a cabo a consecuencia de esta caída de la conexión.

"Es posible que la empresa SpaceX haya adoptado estas medidas a petición de la administración Trump", dijo también el activista.

La limitación del servicio ha sido confirmada asimismo por el asesor de la presidencia ucraniana en materia de drones.

"Confirmo que esta noche SpaceX llevó a cabo limitaciones de velocidad para las terminales de Starlink mientras estaban en movimiento. En estos momentos esta restricción afecta al 'paquete de servicios militar' StarShield y establece el límite a 100 millas (unos 160 kilómetros) por hora", escribió el asesor presidencial en Telegram.

"Flash" dijo que las fuerzas ucranianas no fueron avisadas de la restricción y confirmó también que varias misiones fracasaron como resultado de la medida.

"Está claro que esta acción no es una coincidencia y está relacionada con la situación política actual", remachó.

El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia acusó a Elon Musk de hacer política con sus productos y lo están observando.

"Oye, @elonmusk, ¿otra vez estás haciendo política con tus productos, grandulón? Como tus clientes europeos, te estamos vigilando", escribió en X.

Tras conocer del caso, el Kremlin dijo que Starlink nunca debería ser usado con fines militares.

"En general lo mejor sería que tecnologías tan extraordinarias como Starlink no fueran utilizadas con fines militares", señaló el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El representante del Kremlin señaló no estar al tanto de la posible limitación de los servicios de Starlink al Ejército ucraniano "más allá de lo se publicó en los medios".

"Vemos muchas informaciones al respecto. Y por un lado hay declaraciones de que la ayuda (en materia de inteligencia militar) se mantiene. Por otro lado hay declaraciones sobre determinadas limitaciones tecnológicas y de que se interrumpió la entrega de ciertas informaciones a la parte ucraniana", indicó.

Señaló que Rusia "toma nota de ello" pero "todavía es temprano para sacar conclusiones".

"De momento partimos de lo que aparece en las noticias", zanjó.

La empresa de Elon Musk SpaceX es propietaria de Starlink, que tiene un papel indispensable para las comunicaciones del Ejército ucraniano en esta guerra.

Musk ha criticado que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, haya desoído las repetidas demandas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que ponga fin a los ataques ucranianos a refinerías rusas.

La administración Trump ha amenazado a Kiev con cortar el suministro de información de inteligencia al Ejército ucraniano, como ya hizo por un breve período en marzo de 2025, si Zelenski sigue ordenando ataques a refinerías rusas.

El presidente ucraniano ha denunciado desde el lunes por la noche dos casos en los que aliados de Ucrania que normalmente le transfieren información de inteligencia sobre el lanzamiento de misiles balísticos rusos no avisaron a Kiev con antelación del ataque, lo que merma gravemente la capacidad de reacción de los ucranianos.

El último de estos dos ataques tuvo lugar anoche y alcanzó una de las centrales eléctricas más importantes de Kiev.

"Parece que la administración Trump sabía de los planes rusos de atacar el sistema energético ucraniano y cerró los ojos a propósito sobre ello", ha escrito en su canal de Telegram Andrí Kovalenko, oficial del Ejército ucraniano y jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania.

Ni Estados Unidos ni SpaceX se posicionaron de inmediato ante las acusaciones desde Kiev.

Con información de EFE

ASJ