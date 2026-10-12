Rusia Dice que Considerará Alto al Fuego Solo Cuando Haya Elecciones en Ucrania

Rusia observará un alto el fuego únicamente el día que se celebren elecciones en Ucrania, indicó este lunes el portavoz del Kremlin, después de que el mandatario Volodimir Zelenski pidiera una tregua de 60 días para llevar a cabo una elección presidencial.

"Si Kiev quiere de verdad organizar elecciones, entonces el presidente ruso, comandante en jefe, estará dispuesto a dar la orden de no bombardear Ucrania el día de los comicios. Exactamente, el día de los comicios", enfatizó Dmitri Peskov.

"No creo que merezca esa pausa; no creo que una vez más nos dejemos convencer por promesas", había dicho poco antes a la prensa el canciller ruso, Serguéi Lavrov, refiriéndose al pedido de 60 días tregua de Zelenski, formulado el domingo en unas declaraciones al canal ABC.

Este fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un "alto el fuego energético" con efecto inmediato entre Moscú y Kiev.

Al mismo tiempo, el octogenario líder republicano presionó a Zelenski, sugiriendo que los ucranianos deberían poder elegir "a un nuevo líder capaz de alcanzar un acuerdo" de paz con Moscú.

Y anunció un acuerdo precisamente con Rusia para que suministre diésel masivamente al mercado norteamericano y mundial y contribuya así a rebajar los precios del combustible, un tema candente en Estados Unidos a pocas semanas de las elecciones de medio mandato, del 3 de noviembre.

Zelenski dijo no estar informado de la tregua anunciada por Trump, y denunció que la madrugada del lunes continuaron los ataques rusos, esta vez contra una instalación de gas y una "gasolinera al uso".

Expresándose por videoconferencia en un foro sobre seguridad organizado en Varsovia, Zelenski aseguró que Ucrania no golpeó ninguna instalación energética en Rusia durante la madrugada.

También avisó de que Kiev seguirá atacando suelo ruso este invierno si Rusia "no acepta un alto el fuego energético".

"Si Rusia quiere que detengamos nuestros ataques de largo alcance contra sus refinerías de petróleo y sus exportaciones de crudo, entonces Rusia tiene que abandonar sus ataques a nuestro sistema de energía y nuestras infraestructuras críticas. Y dejar de masacrar a nuestro pueblo", dijo Zelenski.

Rusia, que lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, ha intensificado sus ataques contra infraestructuras energéticas ucranianas en los últimos meses, en tanto Kiev apunta contra refinerías de petróleo rusas.

Con información de AFP

ASJ