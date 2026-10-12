Internacional

Rusia Dice que Considerará Alto al Fuego Solo Cuando Haya Elecciones en Ucrania

Los comentarios del portavoz del Kremlin fueron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un cese a las hostilidades en sedes energéticas

RusiaFoto: Reuters.

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