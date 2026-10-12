Kiev Acusa que Rusia Sigue Atacando Instalaciones Energéticas pese a Anuncio de Trump

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo este lunes que Rusia ha seguido atacando las instalaciones energéticas de Ucrania incluso después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el dia anterior que los países en guerra habían acordado un “alto el fuego energético” en el conflicto de 4 años y medio.

En una intervención en el Foro de Seguridad de Varsovia en Polonia, Zelenskyy dijo que Ucrania se enteró por los medios de que Trump había acordado un alto el fuego energético con Rusia que implicaría una pausa mutua en los ataques contra instalaciones energéticas. Zelenskyy dijo que estaría dispuesto a respetar dicho acuerdo, si Moscú hacía lo mismo.

“Lo apoyamos, pero no he oído la aprobación de esta propuesta por parte del lado ruso”, dijo Zelensky.

La breve publicación de Trump en redes sociales el domingo, en la que anunció el supuesto acuerdo para cesar mutuamente los ataques contra sitios energéticos, ofreció pocos detalles pero señaló que el alto el fuego entraba en vigor de inmediato y añadió: “¡No lo rompan!”.

Sin embargo, Zelenskyy dijo que Ucrania se había quedado “horriblemente sorprendida” de que, tras la “repentina pero muy importante publicación” de Trump, Rusia hubiera atacado numerosas instalaciones energéticas, incluida una central eléctrica en la ciudad nororiental de Járkiv, así como una instalación de producción de gas y una gasolinera civil.

“Estaba claro que (el presidente ruso Vladímir) Putin no lee Truth Social”, dijo Zelenskyy, en referencia a la plataforma de redes sociales de Trump.

Trump también había afirmado en una publicación en redes sociales el 14 de septiembre que ambos países habían acordado “no atacar” la infraestructura energética del otro, pero tampoco ofreció detalles sobre esa propuesta y no se concretó nada del supuesto acuerdo.

Rusia ha utilizado ataques contra instalaciones energéticas para privar de electricidad, calefacción y agua corriente a los civiles ucranianos durante la guerra, con la esperanza de desgastar la resistencia a la invasión a gran escala de Moscú. Funcionarios ucranianos dicen que la estrategia convierte el invierno en un arma y temen que Rusia pueda intensificar esos ataques a medida que se acerca el frío invernal.

Ucrania, por su parte, ha lanzado ataques contra sitios energéticos rusos como refinerías de petróleo, a veces en el corazón del territorio ruso, lo que llevó a Trump a culpar a Zelenskyy por los altos precios del diésel en los mercados mundiales. El viernes, Trump cerró un acuerdo con Putin para importar diésel ruso en un intento de abordar los altos precios del combustible apenas semanas antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

El lunes, Zelenskyy señaló que Kiev estaba lista para cumplir con las solicitudes de Trump de dejar de atacar refinerías rusas si Moscú detenía los ataques contra el sistema energético de Ucrania, y pidió a Trump que presionara al Kremlin para que aceptara. Añadió que si Moscú no acepta un alto el fuego energético este invierno, “responderemos”.

“Estamos esperando los detalles de la conversación entre los estadounidenses y los rusos, y estamos esperando ver qué pasos específicos están listos para dar los estadounidenses”, dijo. “Este alto el fuego energético puede funcionar, y puede convertirse en un gran paso hacia el fin de la guerra”.

Con información de AP

ASJ