Internacional

Kiev Acusa que Rusia Sigue Atacando Instalaciones Energéticas pese a Anuncio de Trump

El mandatario ucraniano dijo que se enteró por los medios de que el presidente estadounidense había acordado un alto el fuego energético con Rusia

UcraniaFoto: Reuters.

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