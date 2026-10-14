Hombre Muere Ahogado en Arroyo de Coyutla, Veracruz

Una movilización policiaca se registró en la zona norte del estado de Veracruz, específicamente en el municipio de Coyutla, debido a que una persona, quien presuntamente era elemento de la Guardia Nacional, fue encontrada sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presuntamente habría perdido la vida tras ahogarse en el arroyo Soxotla, ubicado en la localidad de Buena Vista del municipio citado con anterioridad.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven fue rescatado del agua aún con signos vitales; sin embargo, pese a los intentos de los cuerpos de emergencias por reanimarlo, perdió la vida en el lugar.

Autoridades arribaron al sitio y llevaron a cabo el acordonamiento correspondiente, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado y peritos criminalistas realizaron el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del SEMEFO.