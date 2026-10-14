Accidentes

Hombre Muere Ahogado en Arroyo de Coyutla, Veracruz

Al norte de la entidad veracruzana se reportó el fallecimiento de un hombre en el afluente conocido como Soxotla

Hombre Muere Ahogado en Arroyo de Coyutla, VeracruzA pesar de los esfuerzos por reanimar al sujeto, perdió la vida en el lugar. Foto: Archivo | N+

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Un hombre fue hallado sin vida en el arroyo Soxotla, Coyutla. A pesar de los intentos de reanimación, falleció en el lugar. Infórmate sobre este caso.

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