Marchas

Protestan Trabajadores y Jubilados del IMSS Frente a Sindicato en Mexicali

Tras no lograr ser atendidos por la dirigencia, el contingente se retiró del lugar manifestando molestia

Protestan Trabajadores y Jubilados del IMSS Frente a Sindicato en MexicaliProtestan Trabajadores y Jubilados del IMSS Frente a Sindicato en Mexicali | Foto: N+
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