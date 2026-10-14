Protestan Trabajadores y Jubilados del IMSS Frente a Sindicato en Mexicali

Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron frente a la sede de la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) en Mexicali, para exigir atención a sus demandas laborales y prestacionales.

A su llegada al recinto sindical, los manifestantes fueron recibidos por integrantes de la estructura gremial con música a alto volumen, lo que fue percibido por los protestantes como un intento de opacar sus consignas.

La manifestación se prolongó por espacio de 15 minutos sobre las inmediaciones del edificio sindical. Ante la falta de apertura al diálogo por parte de la dirigencia, los trabajadores del sector salud optaron por retirarse del lugar.

En medio de un ambiente de tensión y descontento, el contingente se dispersó entre expresiones de frustración, molestia y reproches en contra de sus representantes sindicales.

JMR