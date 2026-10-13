Accidentes

Volcadura Deja 5 Lesionados entre Ellos Una Bebé en Valle de Mexicali, BC

Una familia de tres menores y dos adultos resultaron heridos tras volcar en un vehículo todo terreno

Vehículo todo terreno tras la volcadura en los caminos del Valle de MexicaliVehículo todo terreno tras la volcadura en los caminos del Valle de Mexicali | Foto: N+

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