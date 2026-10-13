Volcadura Deja 5 Lesionados entre Ellos Una Bebé en Valle de Mexicali, BC

Una familia de cinco integrantes, entre ellos tres menores de edad, incluida una bebé, y dos adultos, resultaron con lesiones de gravedad tras sufrir la volcadura del vehículo todo terreno en el que viajaban en las inmediaciones del Valle de Mexicali.

De acuerdo con los reportes de los cuerpos de rescate, la familia transitaba a bordo de la unidad durante la madrugada del lunes, iban de regreso con dirección a su domicilio cuando el conductor perdió el control, saliendo del camino y dando varias vueltas.

Unidades de emergencia acudieron al lugar del accidente, sin embargo, varios de los heridos ya habían sido trasladados por medios particulares hacia San Luis Río Colorado para recibir atención médica de urgencia.

Por su parte, uno de los adultos, identificado como Miguel Ángel, de 44 años, fue auxiliado por socorristas y trasladado al Hospital General de Mexicali. El lesionado logró confesó que debido al trauma del impacto no recordaba el accidente. Las 5 personas se encuentran graves de salud.

JMR