Política

Firman Decreto para Prohibir Contenido Violento en Redes: Dan Un Mes a Plataformas

El instrumento jurídico prohíbe que se permita el acceso, exposición o recomendación de contenidos violentos a niños y adolescentes

Firma del decreto para garantizar entornos digitales para niños y adolescentes. Foto: Presidencia de la RepúblicaFirma del decreto para garantizar entornos digitales para niños y adolescentes. Foto: Presidencia de la República
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