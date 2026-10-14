Firman Decreto para Prohibir Contenido Violento en Redes: Dan Un Mes a Plataformas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el decreto para garantizar entornos digitales seguros para niños y adolescentes, por lo que este miércoles se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y con ello entrará en vigor en México.

Se trata del instrumento jurídico que prohíbe a plataformas en internet que permitan el acceso, exposición o recomendación de contenidos violentos a los menores de edad en redes sociales.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, informó que hubo una segunda reunión con las plataformas, entre ellas Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei, y estas entendieron la necesidad de un instrumento de esta naturaleza.

Reveló además que se estableció un plazo de un mes para la implementación del decreto por parte de las plataformas.

“Hoy se firma y publica (el decreto); y se contabiliza este mes en el que la Agencia de Transformación Digital dará seguimiento a los avances implementados”, expresó.

Sheinbaum Pardo, por su parte, recordó que el decreto presidencial obliga a las plataformas digitales a retirar cualquier contenido que tenga que ver con violencia, acoso y/o abuso sexual, en el caso de cuentas de niñas, niños y adolescentes.

“Tienen que desarrollar todo lo necesario para que así sea. Las plataformas estuvieron de acuerdo, lo único que pidieron fue un mes para preparar sus plataformas para que esto sea una realidad”, expresó.

La mandataria nacional añadió que en caso de que no se vea el cumplimiento de las disposiciones, se pasaría a una ley que ya implicaría sanciones.

Con el decreto firmado este día, queda prohibido a las plataformas permitir a niñas, niños y adolescentes el acceso, exposición o recomendación de contenido, imágenes y video que generen o promuevan discursos de odio y extremismo violento.

Así como abuso, explotación o violencia sexual; suicidio, autolesiones deliberadas y trastornos alimenticios; violencia en el entorno escolar; acoso y ciberacoso; ciberbullying; conductas ilícitas, y material sexual explícito.

Asimismo, se obliga a las plataformas digitales a garantizar desde su diseño la seguridad de niños y adolescentes; identificar y retirar de inmediato cuentas o contenidos que promuevan o generen cualquier forma violencia.

También a clasificar contenidos por edad; tener herramientas de supervisión para las madres, padres o personas tutoras; mecanismos para reportar a usuarios o contenidos violentos; privacidad y seguridad activas de manera predeterminada.

Así como una colaboración con instancias de seguridad y de procuración de justicia: que cuenten con punto de contacto disponible las 24 horas con las autoridades investigadoras; que preserven y entreguen evidencia e información, y que alerten de manera inmediata cuando se identifiquen contenidos que atenten contra la vida.

De acuerdo con Alcalde Luján, el decreto es obligatorio mas no punitivo. Las plataformas digitales deberán documentar e informar las acciones implementadas para dar cumplimiento dentro de un plazo máximo de 30 días naturales.

La funcionaria agregó que se trata de un decreto para la seguridad de menores de 18 años. "Eso está bien establecido en el fundamento legal que da pie a este decreto: que es la ley para niñas, niños y adolescentes".

SPB