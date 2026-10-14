Alternativa a Cierre Vial por Marcha de Trabajadores del IMSS Bienestar en CDMX: Usa Este Camino

Este miércoles, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) protestan nuevamente en calles de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con autoridades capitalinas, los integrantes de la Unión de Sindicatos de la Salud ‘Frente por la Justicia Laboral’ exigen el reconocimiento de los derechos laborales y sindicales; el otorgamiento de licencias sindicales a las estructuras reconocidas por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, sin restricción alguna; y un alto a la injerencia, discriminación y atentados contra la libertad sindical.

Asimismo, solicitan la liberación del dígito sindical en los talones de pago de los afiliados, la participación de todas las estructuras en la integración de las comisiones mixtas y de escalafón, el pago de prestaciones pendientes y la homologación de beneficios laborales para el personal del organismo.

Ayer, miles de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social salieron a las calles para exigir mejores condiciones laborales y una atención médica digna para la población.

La protesta inició minutos antes de las 4 de la tarde del Centro Médico Nacional Siglo XXI, con destino a las oficinas centrales del IMSS, ubicadas sobre Paseo de la Reforma. En la movilización participaron integrantes de las secciones sindicales, entre personal médico, de enfermería y administrativo, además de trabajadores del Metro, del sector educativo, de otros hospitales y diversas organizaciones sociales.

Ruta alterna por protesta de trabajadores del IMSS-Bienestar

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la Unión de Sindicatos de la Salud ‘Frente por la Justicia Laboral’ se concentraron desde las 8:00 horas en la Unidad de Atención a la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, en avenida Insurgentes Sur No. 1940, colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón, donde ya hay cierre a la circulación, en dirección norte.

Las alternativas viales por bloqueo en Insurgentes Sur y Gustavo E. Campa son avenida Revolución, Anillo Periférico o avenida Universidad.

Cerca de las 11:00 horas llegaron a las Oficinas Centrales y de Coordinación del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, en Gustavo E. Campa No. 54, colonia Guadalupe Inn, en la misma alcaldía.

Minutos antes de las 13:00 horas, los manifestantes liberaron la avenida Insurgentes luego de que se abrió una mesa de diálogo. Se dirigen a las oficinas centrales donde permanecerán hasta que acuerden las siguientes acciones.

Con información de N+