Marchas

Alternativa a Cierre Vial por Marcha de Trabajadores del IMSS Bienestar en CDMX: Usa Este Camino

Los manifestantes exigen el reconocimiento de sus derechos laborales y sindicales

Marcha de trabajadores del IMSS-Bienestar

Marcha de trabajadores del IMSS-Bienestar. Foto: N+

Protesta de trabajadores del IMSS-Bienestar en CDMX

Foto: N+

Protesta de trabajadores de Centros de Salud en CDMX

Foto: N+

Trabajadores del IMSS-Bienestar protestan en la CDMX

Foto: N+

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¡Atención CDMX! Marcha de trabajadores del IMSS Bienestar bloquea Insurgentes Sur. Exigen derechos laborales. Usa vías alternas

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