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Concluye Sin Acuerdo de Culpabilidad Audiencia de Rafael Caro Quintero en Nueva York

La próxima audiencia quedó programada para el 20 de noviembre

Concluye Sin Acuerdo de Culpabilidad Audiencia de Rafael Caro Quintero en Nueva YorkConcluye Sin Acuerdo de Culpabilidad Audiencia de Rafael Caro Quintero. Foto: Reuters

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Rafael Caro Quintero enfrenta cargos en Nueva York sin acuerdo de culpabilidad. Próxima audiencia: 20 de noviembre.

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