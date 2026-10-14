Concluye Sin Acuerdo de Culpabilidad Audiencia de Rafael Caro Quintero en Nueva York

La audiencia del narcotraficante Rafael Caro Quintero en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, concluyó este miércoles 14 de octubre tras aproximadamente 15 minutos, sin que se anunciara un acuerdo de culpabilidad entre la defensa y la fiscalía.

El juez señaló que existen conversaciones entre ambas partes. La próxima audiencia quedó programada para el 20 de noviembre, mientras continúa el proceso judicial que enfrenta el exlíder del narcotráfico mexicano.

La fiscalía también ampliará el periodo contemplado en uno de los delitos imputados, aunque este ajuste no modifica el caso. El juicio está previsto para el 8 de marzo de 2027, fecha que podría cambiar si las partes alcanzan un acuerdo de culpabilidad.

Caro Quintero enfrenta cargos relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada y posesión de armas. Entre las acusaciones centrales se encuentra la tortura y el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena Salazar, agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), ocurrido en 1985.

También enfrenta dos cargos relacionados con la introducción y distribución de narcóticos en Estados Unidos, además de acusaciones por acopio de armas.

Durante la breve comparecencia, Caro Quintero lució más delgado, con el cabello completamente cano y vestido con un uniforme beige y una camiseta anaranjada. También se observó que caminaba con cierta dificultad.

El narcotraficante permanece bajo custodia de las autoridades estadounidenses mientras avanza el proceso judicial en su contra.