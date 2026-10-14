Hay Manifestación en Periférico: Usa Esta Alternativa para Evitar Bloqueo en Naucalpan

Este miércoles, se registra un bloqueo en Periférico Norte, municipio de Naucalpan, Estado de México (Edomex).
Se trata de familiares de Sofía Madai, una niña de 11 años que fue encontrada sin vida hace unos días en Cuautitlán Izcalli, quienes exigen respuestas a las autoridades sobre su caso.
Cabe recordar que el pasado 3 de octubre, el cuerpo sin vida de Sofía Madai fue localizado a un costado de la autopista Chamapa-Lechería, a la altura de San Martín Obispo, en Cuautitlán Izcalli, luego de que se reportó su desaparición en Tultitlán.
Además, otras familias de víctimas se sumaron a la protesta frente al parque Naucalli, muy cerca de las Torres de Satélite, en dirección a la Ciudad de México.
Policía estatal y elementos de Tránsito llegaron a la zona, sin embargo, la afectación vial continúa. Las alternativas son la Vía Gustavo Baz y Adolfo López Mateos.
Con información de N+