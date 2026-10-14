Tráfico vehicular

Hay Manifestación en Periférico: Usa Esta Alternativa para Evitar Bloqueo en Naucalpan

Otras familias de víctimas se sumaron a la protesta frente al parque Naucalli, muy cerca de las Torres de Satélite

Bloqueo en Periférico NorteBloqueo en Periférico Norte. Foto: N+

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Familiares de Sofía Madai bloquean Periférico en Naucalpan exigiendo respuestas. Evita el tráfico usando rutas alternas como Vía Gustavo Baz.

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Hay Manifestación en Periférico: Usa Esta Alternativa para Evitar Bloqueo en Naucalpan | N+