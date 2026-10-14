Medio Ambiente

¿Para Qué Sirve el Romero y Cuáles Son sus Usos en Casa? Así Puedes Aprovechar su Aroma

Es una planta aromática que puede aprovecharse de distintas maneras en el hogar

¿Para Qué Sirve el Romero y Cuáles Son sus Usos en Casa? Así Puedes Aprovechar su AromaPara Esto Sirve el Romero y sus Usos en Casa. Foto: N+

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¿Sabías que el romero no solo es para la cocina? Descubre cómo sus infusiones y su aroma pueden transformar tu hogar.

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