¿Para Qué Sirve el Romero y Cuáles Son sus Usos en Casa? Así Puedes Aprovechar su Aroma

El romero es una planta aromática que puede encontrarse en muchos hogares de México, tanto por su olor como por los distintos usos que se le atribuyen. Además de utilizarse en la cocina, también se emplea en infusiones y en algunos cuidados personales.

Uno de los usos tradicionales del romero es la preparación de té. Esta bebida se utiliza para favorecer la digestión y aliviar molestias como la inflamación abdominal, aunque estos usos no sustituyen una valoración de un doctor ni tratamientos profesionales.

La planta también se emplea en el cuidado del cabello. Algunas personas agregan una rama de romero al champú que utilizan diariamente, con la intención de darle brillo y suavidad.

Otro de sus usos es aromático. Al tocar o mover levemente sus ramas, la planta libera su olor característico, por lo que puede colocarse en distintos espacios de la casa para disfrutar de su aroma.

Para mantener una planta de romero en casa, es importante considerar la iluminación, el riego y el drenaje de la tierra.

El romero suele desarrollarse con buena iluminación y varias horas de sol. Por eso, las condiciones deben adaptarse al clima y al lugar donde se encuentre la planta.

En cuanto al riego, la frecuencia depende de la temperatura, la humedad y el estado de la tierra. Lo recomendable es utilizar un sustrato que permita drenar el exceso de agua y evitar que las raíces permanezcan constantemente húmedas.

El romero puede aprovecharse de distintas maneras en el hogar, desde su uso tradicional en infusiones hasta su función como planta aromática.