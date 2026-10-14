Seguridad

Localizan 5 Cuerpos en Fosa Clandestina en Hidalgo, Límites con Edomex

El hallazgo ocurrió en la localidad de Texas, municipio de Atotonilco de Tula

Localización de fosa clandestina en Querétaro en enero 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoLocalización de fosa clandestina en Querétaro en enero 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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