Localizan 5 Cuerpos en Fosa Clandestina en Hidalgo, Límites con Edomex

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo localizó una fosa clandestina en el municipio de Atotonilco de Tula, límites con el Estado de México (Edomex), y recuperó un total de cinco cuerpo que fueron inhumados ilegalmente.

El hallazgo, que se realizó con apoyo de la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJEH), ocurrió en la localidad de Texas, según informó la Comisión de Búsqueda en un comunicado.

Indicó que ante la localización de la fosa, la PGJEH procesó el sitio y eso permitió la recuperación de los cuerpos.

“El Gobierno de Hidalgo expresa su compromiso para llevar a cabo la identificación plena y realizar los trabajos necesarios dentro de sus atribuciones, con respeto a la dignidad de las personas localizadas y a sus familias”, manifestó.

De igual manera, manifestó su solidaridad con quienes buscan a una persona desaparecida.

También expresó que la atención a las familias y la comunicación directa, respetuosa y sustentada en información verificada serán una prioridad en el proceso.

De acuerdo con las autoridades, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo y la Procuraduría de la entidad mantienen coordinación permanente interinstitucional y los canales de comunicación abiertos con familiares, colectivos, organizaciones y asociaciones dedicadas a la búsqueda de personas.

Lo anterior, puntualizó, “para informar sobre los avances de las investigaciones desde el ámbito de competencia de cada institución”.

SPB