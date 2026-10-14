Patrulla Embiste a Motociclistas y Deja a Mujer Lesionada en la Ciudad de Puebla

Un fuerte choque entre una patrulla municipal de Puebla y una motocicleta dejó a una pareja proyectada sobre el pavimento, en el cruce de la 13 Sur y 21 Poniente, en el Barrio de Santiago, de la capital poblana

Derivado al accidente, la mujer presentó sangrado en la cabeza por lo que se solicitó el apoyo del cuerpo de emergencias.

Un testigo identificado como Leonardo Hernández señaló que el hecho ocurrió por falta de precaución, esto mencionó: "Vemos que viene la patrulla con la torreta abierta, obviamente, pero vienen como si fuera autopista, como si no fuera a pasar nadie; el de la moto, pues obviamente también venía una velocidad excesiva, pero el de la patrulla ni siquiera frenó, o sea, se siguió".

El testigo señaló que la unidad policial circulaba a velocidad elevada, con la torreta encendida, y presuntamente cruzó el semáforo en rojo sin detenerse.

Además, detalló que el motociclista también habría viajado a exceso de velocidad, por lo que ninguno de los conductores tuvo el tiempo necesario para frenar.

El testimonio también agregó que los motociclistas afortunadamente están con vida porque el golpe fue muy fuerte, esto agregó: “Están vivos de milagro, literalmente, porque sí volaron, los dos volaron, los dos chavos.

Luego del impacto, arribaron paramédicos quienes atendieron a los lesionados y trasladaron a la mujer a un hospital derivado a su sangrado, para descartar alguna lesión mayor.

Las autoridades deberán esclarecer cómo ocurrió el percance para fincar responsabilidades; hasta el momento no han dado a conocer si los oficiales estaban atendiendo un llamado de emergencia.

Con información de N+

MCS