Accidentes

Patrulla Embiste a Motociclistas y Deja a Mujer Lesionada en la Ciudad de Puebla

Cuerpos de emergencias se movilizaron a la 13 Sur y 21 Poniente del Barrio de Santiago para atender a los lesionados

Accidente entre patrulla y motociclistas en Puebla deja a una mujer lesionada.Accidente entre patrulla y motociclistas en Barrio de Santiago de Puebla. Foto: N+

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Accidente en el Barrio de Santiago entre una patrulla y una moto. Un testigo menciona que ambos iban a exceso de velocidad.

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