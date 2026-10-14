Se Incendia Bodega que Almacenaba Productos Navideños, Ropa y Llantas en Puebla

Se registró un incendio al interior de una bodega utilizada para almacenar productos navideños, ropa y llantas en el municipio de Tlanepantla, Puebla.

Testigos del siniestro dieron aviso al cuerpo de emergencia al detectar el olor a quemado y el humo proveniente del lugar.

Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con personal de Protección Civil, arribaron para sofocar las llamas.

Los elementos de emergencias liquidaron el fuego y procedieron a realizar labores de mitigación de riesgos para prevenir otro incidente.

Una vez finalizadas las acciones, rescatistas entregaron el inmueble a los propietarios, el cual presentó cuantiosos daños materiales; además, brindaron recomendaciones en materia de Protección Civil.

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Cabe destacar que durante las acciones de control, y mitigación de riesgos también participaron: Seguridad Pública, Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas y bomberos de Tepeaca y Huixcolotla.

Derivado a este incendio, las autoridades no reportaron lesionados ni víctimas qué lamentar, sin embargo, hacen un llamado a la sociedad para prevenir estos incidentes.

Uno de los puntos claves son: No sobrecargar los enchufes ni usar extensiones improvisadas, revisar que los cables eléctricos no estén rotos o gastados; verifica periódicamente las mangueras y conexiones de gas (puedes usar agua y jabón).

En la cocina evita dejar ollas encendidas sin supervisión; en la casa en general, no dejes veladoras encendidas, apágalas siempre antes de dormir o salir de casa y nunca las dejes cerca de materiales flamables.

Es recomendable tener a la mano detectores de fuego y extintores, puedes instalarlos en los pasillos y cerca de dormitorios.

Estas pequeñas acciones pueden prevenir siniestros y evitar tragedias por lo que es importante tenerlas en cuenta.

Con información de N+

MCS