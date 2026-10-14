Accidentes

Se Incendia Bodega que Almacenaba Productos Navideños, Ropa y Llantas en Puebla

Protección Civil Municipal, Seguridad Pública, SUMA y bomberos de Tepeaca y Huixcolotla participaron para liquidar el fuego registrado en Tlanepantla

Incendio en bodega con productos navideños y más en Tlanepantla.Incendio deja en cenizas productos navideños y más en Tlanepantla. Foto: PC Puebla

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Incendio en bodega de Tlanepantla, Puebla, destruye productos navideños y más. Protección Civil y bomberos controlan el fuego y entregan el inmueble.

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