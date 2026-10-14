Accidentes

Fuga de Gas tras Choque entre Pipa y Tráiler Cierra la Autopista Puebla–Orizaba

El accidente movilizó a cuerpos de emergencias y provocó el cierre de circulación en el tramo Acatzingo-Ciudad Mendoza a la altura del km 167

Accidente de pipa y tráiler en la Puebla-Orizaba provoca cierre total.Accidente en la Puebla-Orizaba provoca cierre total. Foto: PC Puebla

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Choque entre pipa y tráiler genera fuga de gas y cierre vial en la Puebla-Orizaba. Cuerpo de emergencias se movilizó al tramo Acatzingo–Ciudad Mendoza.

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