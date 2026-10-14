Fuga de Gas tras Choque entre Pipa y Tráiler Cierra la Autopista Puebla–Orizaba

Una pipa de gas LP y un tráiler protagonizaron un accidente en la autopista Puebla-Orizaba a la altura del municipio de Acatzingo, cerca del km 166+500.

Cuerpos de emergencias fueron alertados sobre el choque que desencadenó una fuga de gas LP por lo que rápidamente se movilizaron al sitio.

Elementos de Protección Civil Estatal arribaron para atender la colisión por alcance entre una pipa de gas LP y un tractocamión con dirección a Veracruz.

Derivado a que la unidad tipo cisterna presentaba una fuga de gas, se mantuvo cerrada la circulación en el tramo Acatzingo–Ciudad Mendoza, a la altura del km 167, para permitir las maniobras de atención.

En el accidente también participaron elementos de Guardia Nacional, Policía Estatal Bomberos, Bomberos de CAPUFE y Bomberos de Acatzingo.

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Los automovilistas tuvieron que detener por completo su marcha mientras que concluían las labores de mitigación de riesgos por lo que el tiempo para llegar a sus destinos se vio afectado.

Se exhorta a los conductores a respetar las indicaciones de los elementos de seguridad y extremar precauciones.

Por otro lado, la Guardia Nacional División Carreteras dio a conocer un cierre total en la carretera Puebla-Tlaxcala cerca del Km. 167+100.

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Elementos de seguridad atienen el accidente que paralizó el paso en Nuevo Puebla, por lo que recomiendan tomar vías alternas.

De manera paralela, se registró un accidente en la Calzada Adolfo López Mateos, en el municipio de Tehuacán, Puebla.

Un corte de circulación registrado en la colonia Reforma ocasionó que una camioneta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) colisionara contra el costado izquierdo de un automóvil particular.

Además de los daños materiales, con esta colisión resultó una persona lesionada.

grupos de primera respuesta llegaron al lugar para atender la emergencia y brindar el auxilio necesario a los tripulantes de ambas unidades.

Por su parte, los policías viales hicieron su arribo para cerrar la vialidad y desviar la circulación del resto de los automóviles; Asimismo, dieron inicio al peritaje de este accidente para establecer la responsabilidad de los conductores y llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Con información de N+

MCS