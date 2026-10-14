Detienen en Campeche a Noemí ‘N’, Operadora de Grupo Ligado a Homicidios y otros Delitos

Fuerzas de seguridad federales y estatales detuvieron en Campeche a Noemí ‘N’, identificada como operadora de una célula delictiva vinculada con delitos de narcomenudeo, homicidio, extorsión y secuestro.

La aprehensión ocurrió en Ciudad del Carmen durante una acción de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General del Estado de Tabasco.

De acuerdo con las autoridades, la detenida se ocultaba en Campeche mientras mantenía la coordinación de actividades delictivas en la zona de Jalpa de Méndez, Tabasco.

Gracias a trabajos de inteligencia e investigación, se logró su ubicación y con ello los agentes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra, por el delito de asociación delictuosa.

Noemí ‘N’ fue puesta a disposición de la autoridad judicial que la requiere, quien determinará su situación jurídica.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de combatir a los generadores de violencia, debilitar las estructuras criminales y fortalecer la seguridad de la población”, añadieron las dependencias en el comunicado conjunto.

SPB