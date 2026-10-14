Seguridad

Detienen en Campeche a Noemí ‘N’, Operadora de Grupo Ligado a Homicidios y otros Delitos

Trabajos de inteligencia e investigación permitieron la captura en Ciudad del Carmen

Noemí ‘N’, identificada como operadora de una célula delictiva. Foto: Gabinete de SeguridadNoemí ‘N’, identificada como operadora de una célula delictiva. Foto: Gabinete de Seguridad

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