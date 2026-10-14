Liberan a Dos Exfuncionarios del Edomex Señalados de Corrupción en Verificentros

Dos exfuncionarios de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México salieron del penal de Chalco la noche del martes 13 de octubre, luego de que una jueza determinó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no acreditó el delito de extorsión que se les imputaba en una investigación por presuntos cobros ilegales a verificentros de la entidad.

La resolución se tomó durante una audiencia de aproximadamente ocho horas, encabezada por la jueza Sandra Isabel Cortés, quien reclasificó el delito a abuso de autoridad. La decisión permitió que ambos obtuvieran su libertad, aunque el procedimiento penal en su contra continúa.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Raúl 'N' presuntamente participaba, junto con dos empresarios, en cobros mensuales a 145 de los 168 verificentros que operaban en el Estado de México.

Las cantidades señaladas en la denuncia iban de los 100 mil a los 250 mil pesos mensuales. Además, según la acusación de la Fiscalía mexiquense, durante este año se habría solicitado un pago extraordinario de 500 mil pesos por cada línea de verificación, bajo la presunta amenaza de no renovar los permisos correspondientes para 2027.

Sin embargo, durante la audiencia, la jueza consideró que el Ministerio Público no presentó elementos suficientes para acreditar el delito de extorsión, por lo que modificó la clasificación jurídica de los hechos a abuso de autoridad.

FBPT