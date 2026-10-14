Seguridad

Liberan a Dos Exfuncionarios del Edomex Señalados de Corrupción en Verificentros

Una jueza reclasificó el delito de extorsión a abuso de autoridad; ambos enfrentarán su proceso penal en libertad

Verificentros del Valle de TolucaVerificentros del Valle de Toluca. Foto: Cuartoscuro

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