Calendario Completo de Rotación de Agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara

El sistema rotatorio del Siapa contempla siete zonas abastecidas por la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle, con un calendario semanal que prevé la reducción o suspensión del suministro de agua durante dos o tres días, dependiendo de la zona. En N+ te compartimos el listado completo de colonias afectadas.

De acuerdo con el organismo, la medida temporal abarcará 627 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara y comenzará a partir del jueves 15 de octubre.

Calendario de rotación de agua del Siapa

Colonias que no tendrán agua los lunes:

Zona 4

Álvaro Obregón

Arboledas de San Martín

Centro Comercial Camichines

El Canelo

El Cerrito

El Morito

El Órgano

El Puente

Fraccionamiento Residencial Arrayanes

Fraccionamiento Revolución

Francisco Silva Romero*

Haciendas de San Martín

Haciendas San Pedro

Jardines del Órgano

La Arena

La Floresta

Lomas del Tapatío

López Mateos

Los Puestos

Los Santibáñez

Plan de las Flores

Plan de Oriente

Plan del Río

Residencial El Tapatío

Rinconada de los Encinos

San Juan

San Martín de las Flores de Abajo

San Martín de las Flores de Arriba

San Pedrito

Tateposco

Valle del Paraíso

Adobera Chica

Agua Blanca*

Agua Escondida

Alameda

Altos Tonalá

Arroyo de Enmedio

Balcones del Rosario

Ciudad Aztlán

Colinas de Santa Cruz

Colinas de Tonalá

El Doradito

El Moral

El Ocotillo

El Pedregal de Santa Martha

El Rosario*

El Vado

Fraccionamiento Cañada Real

Fraccionamiento Las Palmas

Fraccionamiento San Miguel La Punta

Fuentes del Nilo

Hacienda Real

Hacienda San Francisco

Hipódromo

Jauja

José Vasconcelos

La Artesana

La Gigantera

La Guadalupana

La Puerta

Las Huertas

Lomas del Camichín

Los Camichines II

Los Pocitos

Lsa Pilitas

Nueva Aurora Residencial

Paseo de la Cañada

Paseo Puente Viejo

Puertas del Rosario

Puesta del Sol

Quinta Catalina

Rinconada de los Naranjos

Rinconada del Árbol

San Francisco de la Soledad

Santa Cruz de las Huertas

Santa Isabel

Santa Paula

Valle de los Leones

Vistas del Pedregal

Zona 6

Alcalde Barranquitas

Americana*

Arboledas del Sur

Arcos Vallarta*

Balcones del Cuatro

Capilla de Jesús

Centro Barranquitas

Centro Guadalajara*

Chapultepec Country

Circunvalación Metro

Circunvalación Vallarta

Colinas de San Javier

Del Trabajo CTM

Echeverría 3ra Secc

El Carmen

El Retiro

El Rosarito



Colonias que no tendrán agua los martes:

Zona 2

Agua Azul*

Ampliación Providencia

Analco

Barragán y Hernández

Beatriz Hernández

Campesina Sur

Campesina Zona 4

Del Periodista

El Real

El Zalate

General Real*

González Gallo

La Divina Providencia

La Perla

Las Conchas*

Lomas de San Eugenio*

Lomas del Gallo

Los Arrayanes



Zona 5

Abastos

Americana*

Arcos Sur

Arcos Vallarta*

Barrera

Chapalita*

Cinco de Mayo

Echeverría*

El Fresno

El Manantial*

El Rocío

Fraccionamiento Jardines del Sauz*

Fraccionamiento El Cerro

Francisco Villa

Gómez Farías

Jardines de la Cruz*

Jardines de la Victoria

Jardines de los Arcos*

Colonias que no tendrán agua los miércoles (se repite la zona 5):

Zona 3

Academias

Agua Azul*

Agustín Yáñez

Álamo Industrial*

Antigua Penal de Oblatos

Arandas

Atlas

Balcones de Oblatos

Barajas Villaseñor

Batallón de San Patricio

Belisario Domínguez

Blanco y Cuéllar

Bosque de la Cantera

Bosques del Boulevard

Circunvalación Belisario

Circunvalación Oblatos

Cuauhtémoc



Colonias sin agua el jueves:

Zona 2

Agua Azul*

Ampliación Providencia

Analco

Barragán y Hernández

Beatriz Hernández

Campesina Sur

Campesina Zona 4

Del Periodista

El Real

El Zalate

General Real*

González Gallo

La Divina Providencia

La Perla

Las Conchas*

Lomas de San Eugenio*

Lomas del Gallo

Los Arrayanes



Zona 4

Álvaro Obregón

Arboledas de San Martín

Centro Comercial Camichines

El Canelo

El Cerrito

El Morito

El Órgano

El Puente

Fraccionamiento Residencial Arrayanes

Fraccionamiento Revolución

Francisco Silva Romero*

Haciendas de San Martín

Haciendas San Pedro

Jardines del Órgano

La Arena

La Floresta

Lomas del Tapatío



Colonias sin agua el viernes:

Zona 1

18 de Marzo

Americana*

Centro Guadalajara*

Colón

Colón Industrial

Del Sur

Jardines de la Cruz*

Jardines de la Cruz 2a Sección

Lafayette*

Mexicaltzingo*

Moderna*

Villas de la Cruz

Ampliación del Sur

San Antonio

Zona 6

Alcalde Barranquitas

Americana*

Arboledas del Sur

Arcos Vallarta*

Balcones del Cuatro

Capilla de Jesús

Centro Barranquitas

Centro Guadalajara*

Chapultepec Country

Circunvalación Metro

Circunvalación Vallarta

Colinas de San Javier

Del Trabajo CTM

Echeverría 3ra Secc

El Carmen

El Retiro

El Rosarito



Colonias sin agua el sábado:

Zona 3

Academias

Agua Azul*

Agustín Yáñez

Álamo Industrial*

Antigua Penal de Oblatos

Arandas

Atlas

Balcones de Oblatos

Barajas Villaseñor

Batallón de San Patricio

Belisario Domínguez

Blanco y Cuéllar

Bosque de la Cantera

Bosques del Boulevard

Circunvalación Belisario

Circunvalación Oblatos

Cuauhtémoc



Zona 5

Abastos

Americana*

Arcos Sur

Arcos Vallarta*

Barrera

Chapalita*

Cinco de Mayo

Echeverría*

El Fresno

El Manantial*

El Rocío

Fraccionamiento Jardines del Sauz*

Fraccionamiento El Cerro

Francisco Villa

Gómez Farías

Jardines de la Cruz*

Jardines de la Victoria

Jardines de los Arcos*

Colonias sin agua el domingo (se repite la zona 7):

Zona 1

18 de Marzo

Americana*

Centro Guadalajara*

Colón

Colón Industrial

Del Sur

Jardines de la Cruz*

Jardines de la Cruz 2.ª Sección

Lafayette*

Mexicaltzingo*

Moderna*

Villas de la Cruz

Ampliación del Sur

San Antonio

Zona 2

Agua Azul*

Ampliación Providencia

Analco

Barragán y Hernández

Beatriz Hernández

Campesina Sur

Campesina Zona 4

Del Periodista

El Real

El Zalate

General Real*

González Gallo

La Divina Providencia

La Perla

Las Conchas*

Lomas de San Eugenio*

Lomas del Gallo

Los Arrayanes





