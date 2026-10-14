Sociedad

Calendario Completo de Rotación de Agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Se prevé que el sistema dure hasta marzo de 2027, con el fin de mejorar la calidad del servicio

llave de aguaEl agua llegará de manera parcial en algunos hogares. Foto: N+

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El Siapa implementa un sistema rotatorio que afectará a 627 colonias en Guadalajara. Conoce el calendario.

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Calendario Completo de Rotación y Cortes de Agua en Guadalajara: Listado de Tandeos de Siapa 2026 | N+