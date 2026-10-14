Calendario Completo de Rotación de Agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara

El sistema rotatorio del Siapa contempla siete zonas abastecidas por la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle, con un calendario semanal que prevé la reducción o suspensión del suministro de agua durante dos o tres días, dependiendo de la zona. En N+ te compartimos el listado completo de colonias afectadas.
De acuerdo con el organismo, la medida temporal abarcará 627 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara y comenzará a partir del jueves 15 de octubre.
Calendario de rotación de agua del Siapa
Colonias que no tendrán agua los lunes:
Zona 4
Álvaro Obregón
Arboledas de San Martín
Centro Comercial Camichines
El Canelo
El Cerrito
El Morito
El Órgano
El Puente
Fraccionamiento Residencial Arrayanes
Fraccionamiento Revolución
Francisco Silva Romero*
Haciendas de San Martín
Haciendas San Pedro
Jardines del Órgano
La Arena
La Floresta
Lomas del Tapatío
López Mateos
Los Puestos
Los Santibáñez
Plan de las Flores
Plan de Oriente
Plan del Río
Residencial El Tapatío
Rinconada de los Encinos
San Juan
San Martín de las Flores de Abajo
San Martín de las Flores de Arriba
San Pedrito
Tateposco
Valle del Paraíso
Adobera Chica
Agua Blanca*
Agua Escondida
Alameda
Altos Tonalá
Arroyo de Enmedio
Balcones del Rosario
Ciudad Aztlán
Colinas de Santa Cruz
Colinas de Tonalá
El Doradito
El Moral
El Ocotillo
El Pedregal de Santa Martha
El Rosario*
El Vado
Fraccionamiento Cañada Real
Fraccionamiento Las Palmas
Fraccionamiento San Miguel La Punta
Fuentes del Nilo
Hacienda Real
Hacienda San Francisco
Hipódromo
Jauja
José Vasconcelos
La Artesana
La Gigantera
La Guadalupana
La Puerta
Las Huertas
Lomas del Camichín
Los Camichines II
Los Pocitos
Lsa Pilitas
Nueva Aurora Residencial
Paseo de la Cañada
Paseo Puente Viejo
Puertas del Rosario
Puesta del Sol
Quinta Catalina
Rinconada de los Naranjos
Rinconada del Árbol
San Francisco de la Soledad
Santa Cruz de las Huertas
Santa Isabel
Santa Paula
Valle de los Leones
Vistas del Pedregal
Zona 6
Alcalde Barranquitas
Americana*
Arboledas del Sur
Arcos Vallarta*
Balcones del Cuatro
Capilla de Jesús
Centro Barranquitas
Centro Guadalajara*
Chapultepec Country
Circunvalación Metro
Circunvalación Vallarta
Colinas de San Javier
Del Trabajo CTM
Echeverría 3ra Secc
El Carmen
El Retiro
El Rosarito
Colonias que no tendrán agua los martes:
Zona 2
Agua Azul*
Ampliación Providencia
Analco
Barragán y Hernández
Beatriz Hernández
Campesina Sur
Campesina Zona 4
Del Periodista
El Real
El Zalate
General Real*
González Gallo
La Divina Providencia
La Perla
Las Conchas*
Lomas de San Eugenio*
Lomas del Gallo
Los Arrayanes
Zona 5
Colonias que no tendrán agua los miércoles (se repite la zona 5):
Zona 3
Academias
Agua Azul*
Agustín Yáñez
Álamo Industrial*
Antigua Penal de Oblatos
Arandas
Atlas
Balcones de Oblatos
Barajas Villaseñor
Batallón de San Patricio
Belisario Domínguez
Blanco y Cuéllar
Bosque de la Cantera
Bosques del Boulevard
Circunvalación Belisario
Circunvalación Oblatos
Cuauhtémoc
Colonias sin agua el jueves:
Zona 2
Agua Azul*
Ampliación Providencia
Analco
Barragán y Hernández
Beatriz Hernández
Campesina Sur
Campesina Zona 4
Del Periodista
El Real
El Zalate
General Real*
González Gallo
La Divina Providencia
La Perla
Las Conchas*
Lomas de San Eugenio*
Lomas del Gallo
Los Arrayanes
Zona 4
Álvaro Obregón
Arboledas de San Martín
Centro Comercial Camichines
El Canelo
El Cerrito
El Morito
El Órgano
El Puente
Fraccionamiento Residencial Arrayanes
Fraccionamiento Revolución
Francisco Silva Romero*
Haciendas de San Martín
Haciendas San Pedro
Jardines del Órgano
La Arena
La Floresta
Lomas del Tapatío
Colonias sin agua el viernes:
Zona 1
Zona 6
Alcalde Barranquitas
Americana*
Arboledas del Sur
Arcos Vallarta*
Balcones del Cuatro
Capilla de Jesús
Centro Barranquitas
Centro Guadalajara*
Chapultepec Country
Circunvalación Metro
Circunvalación Vallarta
Colinas de San Javier
Del Trabajo CTM
Echeverría 3ra Secc
El Carmen
El Retiro
El Rosarito
Colonias sin agua el sábado:
Zona 3
Academias
Agua Azul*
Agustín Yáñez
Álamo Industrial*
Antigua Penal de Oblatos
Arandas
Atlas
Balcones de Oblatos
Barajas Villaseñor
Batallón de San Patricio
Belisario Domínguez
Blanco y Cuéllar
Bosque de la Cantera
Bosques del Boulevard
Circunvalación Belisario
Circunvalación Oblatos
Cuauhtémoc
Zona 5
Colonias sin agua el domingo (se repite la zona 7):
Zona 1
Zona 2
Agua Azul*
Ampliación Providencia
Analco
Barragán y Hernández
Beatriz Hernández
Campesina Sur
Campesina Zona 4
Del Periodista
El Real
El Zalate
General Real*
González Gallo
La Divina Providencia
La Perla
Las Conchas*
Lomas de San Eugenio*
Lomas del Gallo
Los Arrayanes