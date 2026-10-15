Sociedad

Inicia Programa para Apoyar a Vecinos por Agua Contaminada en Guadalajara

Autoridades realizan investigaciones contra la actuación de policías y bomberos en la marcha del fin de semana

En el Área Metropolitana de Guadalajara inicia el programa de tandeo de aguaFoto: N+
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