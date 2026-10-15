Inicia Programa para Apoyar a Vecinos por Agua Contaminada en Guadalajara

Este jueves comienza el programa de tandeo para dotar de agua limpia a habitantes del área metropolitana de Guadalajara. Esta medida se prevé que impacte durante los próximos seis meses a 2.3 millones de vecinos de 627 colonias.

El calendario de rotación de agua del Siapa se puede consultar en el siguiente enlace: Calendario Completo de Rotación de Agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, para conocer en dónde y qué día habrá restricción del servicio.

También iniciaron las investigaciones contra la actuación de policías y bomberos en la marcha del domingo en contra del agua contaminada.

Dos policías estatales se presentaron la mañana del miércoles 14 de octubre ante la dirección de Asuntos Internos como parte de la investigación por uso excesivo de la fuerza contra manifestantes frente a Casa Jalisco.

Además, durante una reunión de Protección Civil y Bomberos de Zapopan se pidió identificar a las autoridades que dieron la orden para que elementos participaran en el operativo donde se arrojó agua durante la marcha.

Al respecto, Mauro Lomelí, regidor de Morena en Zapopan, indicó: "Es lamentable que hayan mandado a los héroes del municipio a hacer un trabajo tan ruin y tan estéril".

Además, cuestionó: "¿Quién solicitó el apoyo de Protección Civil y Bomberos en Casa Jalisco para la manifestación en contra del agua?, ¿quién dio la orden de que nuestros bomberos rociaran chorros de agua a los ciudadanos cuando estaba ahí la policía que eran los encargados de contenerlos?".

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Entre los 39 detenidos durante la protesta contra agua contaminada en Guadalajara está Samuel, repartidor de comida por aplicación, quien asegura que él se encontraba cerca del Palacio de Gobierno cuando fue sometido por los policías. En cámaras de seguridad es captado tomando parte de la protesta.

"Los antimotines empiezan a avanzar y a correr hacia a mí, se me dejan ir todos, me tumban de la moto, me golpean y me llevan sometido, me estaban amenazando, me estaban golpeando".

Su situación jurídica se definirá el próximo viernes, mientras, pide recuperar su motocicleta, arrebatada por un policía, pues, dice, es con lo que consigue recursos para los medicamentos oncológicos de su madre.

"Quisiera recuperar mi herramienta de trabajo, mi moto, el teléfono no hay problema, pero mi motocicleta", aseguró.

Este 15 de octubre y hasta marzo de 2027, el Sistema Intermunicipal del Servicio de Agua Potable y Alcantirallado aplicará tandeos en 627 colonias, divididas en 7 zonas, del área metropolitana.

Los tandeos iniciarán en las zonas 2 y 4, también se turnará en el Congreso local el proyecto del gobernador Pablo Lemus para construir el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara que será turnado en el Congreso estatal a la Comisión de Hacienda.

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigar si hubo tortura a los detenidos durante la manifestación contra el agua contaminada.

Con información de N+.

LECQ