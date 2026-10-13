Liberan a 7 Detenidos de Puente Grande tras Protesta por el Agua en Guadalajara

Ya fueron liberados los siete hombres que fueron detenidos y trasladados al complejo penitenciario de Puente Grande, tras la manifestación por el agua sucia en Guadalajara.

Fue a temprana hora de este 13 de octubre que David Isaac ‘N’, Teodoro Isaac ‘N’, Juan Daríos ‘N’, Alexis Daniel ‘N’, Samuel ‘N’, Israel ‘N’ e Iván ‘N’, fueron trasladados de la Fiscalía de Jalisco hasta Puente Grande para ser presentados ante un juzgado de control y oralidad.

Al final de su audiencia de formulación de imputación, señalados por lesiones dolosas y desobediencia o resistencia de particulares, fueron liberados. Sin embargo, David, el primero en quedar en libertad, quedó absuelto. Mientras que Iván e Israel fueron vinculados a proceso, con la medida cautelar de presentarse a firmar cada 15 días.

Teodoro, Samuel, Alexis y Juan, a pesar de que no se les vinculó a proceso, su defensa legal solicitó el término constitucional de 144 horas, por lo que el 16 de octubre se realizará una audiencia en la que se definirá su situación jurídica.