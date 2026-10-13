Seguridad

Liberan a 7 Detenidos de Puente Grande tras Protesta por el Agua en Guadalajara

Se espera una segunda audiencia para determinar la situación legal de 4 de los 7 hombres que fueron puestos en libertad

Puente GrandeFueron liberados 7 detenidos en Puente Grande tras protesta por agua en Guadalajara. Foto: N+

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Liberan a 7 detenidos en Puente Grande tras protesta por agua sucia en Guadalajara. Segunda audiencia el 16 de octubre definirá situación legal de 4 de ellos

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