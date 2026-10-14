Sociedad

SEP Lanza Concurso de Calaveritas Literarias 2026: Requisitos y Cómo Participar

Estudiantes de escuelas públicas podrán inscribir sus obras y los ganadores serán invitados a la mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum

celebraciones del día de muertosFoto: Cuartoscuro
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