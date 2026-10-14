SEP Lanza Concurso de Calaveritas Literarias 2026: Requisitos y Cómo Participar

La Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó el Concurso Nacional de Calaveritas Literarias 2026, dirigido a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de escuelas públicas de México, con motivo de las celebraciones del Día de Muertos.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que las y los estudiantes podrán registrar sus composiciones desde hoy 14 de octubre de 2026 al lunes 26 del mismo mes, a través de la página oficial de la convocatoria.

Las calaveritas literarias forman parte de las expresiones populares con las que se recuerda a las personas fallecidas en el marco del Día de Muertos. Estos textos suelen escribirse en verso y utilizan el humor, la ironía y situaciones imaginarias para representar a la muerte como un personaje que visita o se lleva a alguien.

Aunque tradicionalmente se dedican a familiares, amistades, personajes públicos o figuras de la vida cotidiana, también pueden abordar a personajes históricos.

Para participar en esta edición, las calaveritas deberán estar dedicadas a personajes históricos relacionados con las transformaciones de México, con propuestas que incorporen el humor, la imaginación y las tradiciones populares. Los ganadores serán invitados por la presidenta Claudia Sheinbaum a la conferencia matutina, donde podrán presentar sus obras.

La convocatoria es a nivel nacional y está dirigida a estudiantes inscritos en instituciones públicas de educación básica, media superior y superior. La participación será individual y cada estudiante podrá registrar una sola calaverita literaria.

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Las obras deberán ser originales, inéditas y de autoría individual. Podrán escribirse en español o en alguna lengua indígena nacional; en este último caso, deberán acompañarse de una traducción al español para facilitar su evaluación.

Cada composición tendrá que incluir un título y señalar el nombre del personaje histórico elegido. La extensión dependerá del nivel educativo del participante: para estudiantes de quinto y sexto de primaria, así como de secundaria, las calaveritas deberán tener de cuatro a seis estrofas. En las categorías de educación media superior y superior, deberán contar con entre seis y 12 estrofas.

En todas las categorías, cada estrofa deberá estar integrada por cuatro versos.

Un jurado evaluará la capacidad de las y los participantes para desarrollar propuestas propias, imaginativas y novedosas al abordar a los personajes de la historia de México. Los ganadores serán publicados el día 2 de noviembre.

Las bases completas pueden consultarse en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública.

PT