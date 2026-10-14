Diputados Aprueban Reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta 2027

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), y se expiden disposiciones de vigencia transitoria.

Con la votación en ambos sentidos, general y particular, la Cámara baja concluyó el análisis del dictamen, que contempla modificaciones al marco del ISR con miras a su aplicación en 2027.

El dictamen fue aprobado este miércoles con 300 votos a favor, 115 en contra y 0 abstenciones.

El decreto reforma, adiciona y deroga artículos de la ley vigente, además de incluir disposiciones transitorias que fijarán la forma y los tiempos en que entrarán en vigor los cambios.

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La Ley del ISR es el marco jurídico en México que regula el Impuesto sobre la Renta (ISR), un gravamen directo que se aplica a los ingresos que obtienen las personas físicas y las personas morales.

Para 2027, se plantea ampliar el acceso al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), al aumentar de 3.5 a 5 millones de pesos el límite de ingresos establecido para que personas físicas tributen en él.

El objetivo es expandir el universo de contribuyentes, particularmente aquellos que realizan actividades empresariales o profesionales, como talleres, restaurantes, fondas familiares, tiendas de abarrotes o pequeños comercios, y que paguen hasta el 2.50% de ISR y el 7% de IVA.

Tras su aprobación, el dictamen fue turnado al Senado de la República para su análisis y, en su caso, ratificación. Posteriormente, se enviará al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

AMP