Política

Diputados Aprueban Reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta 2027

El dictamen fue avalado, en lo general y lo particular, con 300 votos a favor, 115 en contra y 0 abstenciones

Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoCámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro/ Archivo
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